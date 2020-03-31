"Деньги на еду заканчиваются". В соцсетях растет негодование

Граждане уверены, что правительство, муниципалитет и комендатура не смогли обеспечить социальную защиту граждан, закрыв их на карантин

Огромная семья жила ежедневной получкой. Сейчас ЧП, работы нет. Ни сбережений, ни запаса продуктов, ни заработка, ни надежды. А чем питаться ей сейчас? Об этом на свой странице в соцсетях написал пользователь Урмат Насыкулов.

По его словам, после развоза продуктов питания по малоимущим семьям, он вернулся домой с чувством разбитости и опустошенности.

- Так плохо мне давно не было, гадко на душе. Мы с ребятами разбились на районы, наша бригада поехала в новостройку. Разбитые дороги, глина вместо асфальта, дряхлые трущобы, ворота из дырявого и ржавого метала, покосившийся забор, туалет на улице, дом из самана, без чистой питьевой воды. У ворот детвора играет камнями и долго всматривается в тебя, когда подъезжает машина, забыв про свою забаву. Зовёшь кого-нибудь повзрослее. Выходит мать с маленьким ребенком на руках. Старый потрёпанный тонкий халат, на ногах резиновые шлёпки с цветочком, спину окутывает платок. В семье семеро детей, муж не работает. Хозяйка работала в швейном цеху упаковщицей, зарабатывала 500 сом за смену, этим и кормила свою. Огромная семья жила ежедневной получкой. Сейчас ЧП, работы нет. Ни сбережений, ни запаса продуктов, ни заработка, ни надежды. Спросил, чем питаются сейчас? Ответила, что берут в долг из магазина картошку и лепешки, да чёрный чай. Вот она, наша действительность, - поделился своим негодованием пользователь Урмат Насыкулов.

Выразил возмущение существующим положением дел и другой кыргызстанец под ником A.A.

- Часть города остаётся без продовольствия, так как водителей машин не пропускают. Реалии у народа довольно тяжелые. Сейчас придут счета за коммунальные услуги, которые, кстати, людям тоже нужно будет оплачивать. А народ, если вы не знали, безработный в своей основе. Часть людей сократили, часть в отпуск отправили без содержания. Денег у граждан уже нет. Запасов у кого-то осталось на неделю, у кого-то на две, а у пары моих друзей в сети, запасы уже истощены. Мэрия не смогла элементарного - обеспечить нас продуктами по старым ценам. Цены продолжают расти, как в аптеках, так и в магазинах. Начните работать уже. Добейтесь хотя бы месячных каникул по оплате коммунальных услуг, услуг связи. Обеспечьте полным продовольствием магазины и аптеки, и займитесь контролем центы них. Пропускайте людей на работу. Облегчите людям жизнь, хоть чем-то, - написал он.

Вызывают негодование у граждан и отрезанные от города пригородные села по "итальянскому сценарию".

- Кто-нибудь донесете до них, что в Италии блокпосты ставили, между ГОРОДАМИ, которые до объединения Италии были отдельными государствами!!! Там в каждом городе развитая логистика. Свои оснащенные по европейским стандартам больницы есть, и другие жизненно важные учреждения, частные и государственные врачебные практики, магазины, почтовые отделения, банки, аптеки. Вы зачем "Кок-Жары", "Кой-Таши", "Сокулуки" и "Воронцовки" отделили? Это отдельные города-государства со своей инфраструктурой? Типа Милана, Флоренции, Вероны и Бергамо? Это граничит с оставлением в опасности огромного количества граждан. Это безответственно, преступно! – отметила в соцсетях пользователь S.A. - Как людям в больницу добраться? А если не Covid-2019, а если роды, или сердечный приступ, или аппендицит?