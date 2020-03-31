Бизнес об оплачиваемых прогулах. Зачем еще и "нож в спину"?

После того, как вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что предприятия должны оплатить работникам все прогулы, появились отдельные факты саботажа с их стороны. Об этом VB.KG сообщила глава Ассоциации поставщиков и импортеров Гульнара Ускенбаева.

- Многие работники откровенно не хотят работать, понимая, что им и так должны дать заработную плату. Причем, это за счет других, которые работают за них. Происходит это все на фоне требований властей, чтобы магазины работали в прежнем режиме. Если такое продолжится, проблемы начнутся у директоров продуктовых точек. В итоге в их адрес начнут поступать претензии, что они не смогли создать нормальные условия работы. Но владельцы крупных магазинов не могут разорваться на 33 части и заменить всех продавцов, только потому что правительство делает подобные заявления! Мы уже смирились, что власти не поддерживают нас. Но втыкать "нож в спину" подобными действиями в данной ситуации зачем? – возмутилась Гульнара Ускенбаева.

Напомним, на пресс-конференции 28 марта вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что работники бюджетных организаций, находящиеся на вынужденном отгуле, получат заработную плату.

- Частные компании тоже должны предусмотреть выплату своим работникам за вынужденные прогулы согласно законодательству, тем более правительство предоставит им льготы, отсрочки по кредитам, налогам и другим вопросам, - подчеркнул тогда он.