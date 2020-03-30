Около 16 тысяч только в Бишкеке. Таксисты могут получить помощь от властей

Составлены количественные списки уязвимых слоев населения. Туда входят таксисты, строители, тачкисты и все те, кто обеспечивал семью на основе ежедневного дохода. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Сейчас они нуждаются в поддержке. Прорабатывается вопрос оказания помощи им через частных предпринимателей и государство, - отметил первый вице-премьер.

Стоит напомнить, что по данным Нацстаткома, только в Бишкеке на начало 2020 года официально числятся 138 служб такси. У них в введении находятся около 16 тысяч авто. По всему КР их в несколько десятков раз больше. И это, включая регионы с действующим в настоящее время, режимом Чрезвычайного положения.