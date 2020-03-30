А как же "скорая"? В Канте "бетонки" поставили посреди обычных улиц

В Канте "бетонки", запрещающие проезд, установили посреди обычных улиц. Очевидцами нового "постамента" стали корреспонденты VB.KG.

Один из таких блоков появился по улице Марковского-Герцена. Причем, иных объездов для жильцов, имеющих личный транспорт, там не предусмотрено.

Еще один нелогичный блок-запрет появился в районе объездной близ военных складов.

Граждане недоумевают, как с учетом новых заграждений им будет осуществляться доставка продуктов питания и медикаментов в близлежащие магазины и аптеки. Также неясно, смогут ли к жильцам огражденных улиц проехать в случае опасной ситуации экстренные службы.