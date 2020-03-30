Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

А как же "скорая"? В Канте "бетонки" поставили посреди обычных улиц

383  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Канте "бетонки", запрещающие проезд, установили посреди обычных улиц. Очевидцами нового "постамента" стали корреспонденты VB.KG.

Один из таких блоков появился по улице Марковского-Герцена. Причем, иных объездов для жильцов, имеющих личный транспорт, там не предусмотрено.

Еще один нелогичный блок-запрет появился в районе объездной близ военных складов.

Граждане недоумевают, как с учетом новых заграждений им будет осуществляться доставка продуктов питания и медикаментов в близлежащие магазины и аптеки. Также неясно, смогут ли к жильцам огражденных улиц проехать в случае опасной ситуации экстренные службы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386656
Теги:
Кант, эпидемия, медицина, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  