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ГРС: Родители могут пока не оформлять свидетельства рождения для младенцев

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- Оксана Гут
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Во исполнение протокола заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики от 27 марта 2020 года №8 Государственной регистрационной службой при правительстве КР принято решение о том, что за нарушение сроков государственной регистрации

рождения ребенка, рожденных в период с 22 марта по 22 апреля 2020 года, штрафы и предупреждения, предусмотренные ст.275 Кодекса о нарушениях КР не будут налагаться. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Отмечается, что данное решение распространяется по всей республике.

Для регулирования деятельности территориальных отделов ЗАГС, со стороны ГРС направлено циркулярное письмо о запрете наложения штрафов либо предупреждений гражданам, за нарушение срока регистрации рождения ребенка в период действия чрезвычайной ситуации и положения.

"Таким образом, обращаем внимание родителей на то, что свидетельство о рождении ребенка, рожденного в указанный период можно получить позднее, без уплаты штрафов. Во избежание заражений коронавирусом и распространения болезни, просим без острой необходимости временно воздержаться от посещения Центров обслуживания населения и районных отделов ЗАГС. Рассчитываем на понимание и просим проявить терпение", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/386657
Теги:
ГРС, загс, дети, правительство, Кыргызстан, Свидетельство о рождении, коронавирус
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