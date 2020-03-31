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Комендатура Бишкека. Недовольных и толкотни уже нет?

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- Виктория Гунгер
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Толкотни и огромных очередей за пропусками в комендатуре уже нет. Недовольных нет, стоящие в очереди терпеливо ждут и соблюдают предусмотренную дистанцию в 1,5 метра. Об этом VB.KG сообщил председатель Общественного совета Министерства внутренних дел Ялкун Даутов.

- Я лично мониторил выдачу пропусков в комендатуре Бишкека, разговаривал с сотрудниками и гражданами. Процесс налажен и уже вошел в рабочее русло. Люди добросовестно ждут своей очереди, не толкаются. Предусмотрены все средства защиты – санитайзеры, тепловизоры. Штат сотрудников, занимающихся вопросами пропусков, увеличили до 12-13 человек, - рассказал Даутов.

В первую очередь их выдают тем предприятиям, которые занимаются доставкой продуктов питания, и медицинским организациям.

- Сейчас принято решение, что столичные УВД и РУВД будут представлять выдачу определенных видом документов, - пояснил он.

Что касается отказа в аккредитации журналистам, то в этом случае нужно учитывать сложившуюся ситуацию и войти в положение, добавил глава ОС МВД.

Напомним, в соцсетях появились жалобы об ужасных условиях получения документов, дающих право на проезд в столицу. По словам граждан, структура, созданная следить за соблюдением гражданами режима чрезвычайного положения, сама провоцирует риск распространения инфекций.


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URL: https://www.vb.kg/386662
Теги:
МВД, правительство, социальные сети, конфликт, Бишкек
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