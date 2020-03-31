Премьер: Мы понимаем последствия режима ЧП для социально-уязвимых граждан

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, по итогам которого утвержден План по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Абылгазиева, сегодняшняя ситуация обязывает правительство оперативно решать копившиеся годами проблемы, в частности, в сфере здравоохранения и обеспечения продовольственной безопасности.

"Мы понимаем неудобства, с которыми сталкиваются граждане и бизнес-сообщество в последние дни. Введенное чрезвычайное положение является мерой по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди большого количества граждан. Сегодня от здоровья каждого из вас, от сознательности и профилактики зависит, как скоро мы сможем справиться с распространением вируса и вернуться к полноценной экономически активной жизни. От слаженности наших действий зависит благополучие всей страны", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил, что никаких причин для беспокойства по поводу наличия тех или иных продуктов питания и медицинских препаратов нет.

"Границы открыты, грузы и товары поступают в обычном режиме. Уже принято решение о выделении 10 тысяч тонн муки из государственного материального резерва, 5 тысяч тонн из которых будет направлено на поддержку социально-уязвимых слоев населения. Наряду с этим, в ближайшие дни правительством, совместно с бизнес-сообществом и волонтерами, будет развернута масштабная работа по оказанию адресной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, что согласно Плану по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность, приняты следующие решения:

- крупным производителям, поставщикам продовольственных товаров, владельцам крупных торговых сетей рекомендовано обеспечить достаточный запас социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, стабильность продаж и цен на них;

- заложить в государственный резерв необходимый объем продовольственной группы товаров первой необходимости;

- организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС механизм обеспечения "зеленого коридора" по транзитным грузовым перевозкам для беспрепятственного прохождения импорта социально значимых товаров, лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов;

- оказать адресную социальную помощь малообеспеченным семьям в виде продовольственных пакетов.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство хорошо понимает последствия режима чрезвычайного положения для социально-уязвимых слоев населения.

"В течение действия режима чрезвычайного положения мы, в первую очередь, должны думать о том, как максимально справиться с инфекцией. Наша цель - добиться отсутствия новых случаев заражения и распространения инфекции среди граждан. Я призываю граждан с пониманием отнестись к работе и указаниям комендантов городов и областей, где введено чрезвычайное положение. Государство, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы никто не остался без внимания и заботы. Сегодня как никогда мы чувствуем сплоченность народа, бизнеса и государства перед общей угрозой. Многие предприниматели и простые граждане оказывают посильную помощь в поддержке социально уязвимых слоев населения. Правительство и органы местного самоуправления обеспечат четкую и организованную работу по оказанию такой помощи. Всего за несколько дней открытия специального счета для предотвращения распространения коронавируса на него поступило более 50 млн сомов. Мы отчитаемся за каждый сом, который будет потрачен на мероприятия по борьбе с вирусом", - сказал премьер-министр.