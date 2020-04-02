Кыргызстан помог региональному сотрудничеству в СНГ

Кыргызстан выполнил все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Конвенции о межрегиональном сотрудничестве государств СНГ. После этого, как сообщили в Исполкоме Содружества, стало возможным вступление Конвенции в силу.

Для этого необходима ратификация межгосударственного документа тремя государствами. 12 апреля 2017 года было получено уведомление о выполнении внутригосударственных процедур Беларусью, 25 апреля 2018 года - Россией. 17 марта 2020 года соответствующая нота поступила от МИД Кыргызстана.

В Исполкоме СНГ отметили, что данный документ призван укрепить международно-правовую основу межрегионального сотрудничества на пространстве Содружества для развития дружественных отношений, торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного, правового и гуманитарного сотрудничества. После вступления в силу Конвенция открыта для присоединения к ней других стран Содружества, а также третьих государств, разделяющих ее цели и принципы.

Проект Конвенции был разработан Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. Конвенция была подписана на заседании Совета глав государств в Бишкеке 16 сентября 2016 года Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Затем начался процесс ее ратификации.

"Межпарламентская Ассамблея СНГ уделяет большое внимание вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества, а для ее профильной постоянной комиссии это направление стало одним из основных. Комиссией подготовлены модельные законы "О межрегиональном сотрудничестве", "О приграничном сотрудничестве" и "О порядке участия органов местной власти в приграничном сотрудничестве". Тема трансграничного сотрудничества нашла отражение в других документах, принятых Ассамблеей, занимает достойное место в ее конгрессной деятельности", - подчеркнули в МПА СНГ.