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В Казахстане у нарушителей карантина будут забирать авто

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- Виктория Гунгер
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В Нур-Султане с 31 марта машины нарушителей режима карантина будут забирать на штрафстоянку, сообщается на сайте акимата города. Об этом сообщает сайт Tengrinews.kz.

Как отмечается, для этих целей в столице дополнительно открыты четыре штрафстоянки.

- Полицейские усилили контроль: ведется круглосуточное дежурство города, задействованы мобильные группы, пешие наряды, на блокпостах за ситуацией следят с помощью дронов. С 31 марта меры усиливаются. При отсутствии справок с места работы и уважительных причин машины нарушителей отправят на штрафстоянку. Жителям разрешается выходить из дома только в близлежащие продовольственные магазины, аптеки, также на получение медуслуг и на работу в организации и предприятия, деятельность которых разрешена, - пишет издание.

Напомним, в Казахстане с 16 марта действует чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В городах Нур-Султан и Алматы ввели карантин и закрыли их для въезда и выезда. 26 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП приняла решение усилить карантин в этих городах.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 308 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Нур-Султане – 173 случая.


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URL: https://www.vb.kg/386675
Теги:
Казахстан, нарушения, транспорт, эпидемия, медики, коронавирус, карантин
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