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В Казахстане вводятся квоты на экспорт пшеницы и муки

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- Виктория Гунгер
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Казахстан, крупнейший производитель зерновых в Центральной Азии, введет ограничение на вывоз зерна из страны на время чрезвычайного положения, сообщили 30 марта казахстанские СМИ со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

- Для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне (в том числе для сохранения объемов кормов и переработки пищевой промышленностью) в период действия чрезвычайного положения МСХ РК в ближайшее время введет ограничение на экспорт пшеницы, - сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, министерство отменит запрет на экспорт муки и введет вместо этого ограничение на ее вывоз за пределы республики.

- В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты. Механизм распределения квот и их объем будут размещены на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства РК позднее, - добавило ведомство.

Министерство также проинформировало о запасах зерна в республике. Так, по данным Комитета по статистике Миннацэкономики на 1 марта 2020 года, в Казахстане в наличии имеется 9,2 миллиона тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 миллиона тонн, семенного - 1,5 миллиона тонн, фуражного (кормового) - 1,3 миллиона тонн.

Уточняется, что Казахстан входит в десятку мировых экспортеров зерна. В последний раз власти запрещали экспорт пшеницы в 2008 году для защиты внутреннего рынка.

Стоит отметить, что РК – основной импортер этих видов продукции в Кыргызстан. Ограничение поставок может сказать на объеме реализуемых товаров этой категории.


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URL: https://www.vb.kg/386679
Теги:
Казахстан, пшеница, экспорт, импорт, Кыргызстан, дефицит, товары
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