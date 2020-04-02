Референдум не нужен. Президент и так получит полную власть

Как ни странно, но очередной законопроект по изменению формы правления в Кыргызстане, был вынесен на общественное обсуждение в Международный День смеха или День дурака. И оказалось, что это вовсе не первоапрельская шутка.

Все очень серьезно

Инициатор законопроекта Курманкул Зулушев вполне серьезно предлагает назначить референдум на 4 октября 2020 года и провести его вместе с выборами в ЖК.

В справке-обосновании к этому документу анализируются плюсы и минусы различных форм государственного правления. В частности, там говорится о том, что парламентской республике свойственны такие отрицательные свойства, как быстрая сменяемость правительства, политическая нестабильность, ухудшение дисциплины парламентских фракций, в свою очередь приводит к нарушениям принципов партийной ответственности. С другой стороны, президентская республика характеризуется, как стабильная и эффективная система, почему, собственно, к ней и нужно вернуться.

Наше издание не раз писало о необходимости поменять формат правления в республике в сторону усиления президентских полномочий. Хотя либеральная прослойка отечественного истеблишмента убеждена, что все мы наконец заживем, стоит только вручить обширный пакет властных полномочий депутатам ЖК, на практике ясно, что даже парламентско–президентских формат управления нам не годится.

Большей частью потому, что Кыргызстан, как и другие страны постсоветского пространства, просто не дорос до таких политических трансформаций. У нас слишком низкий уровень политической и партийной культуры, а сам Жогорку Кенеш - это просто лобное место для разборок между кланами, персональных склок и даже драк.

Так что, если разобраться, что ни придумывали наши политики, все равно получается, что, кроме президентского правления в КР, ничего не срабатывает. И это понимают многие политики. Помните, во время предвыборной гонки в 2017 голу Омурбек Бабанов также обещал, "когда станет президентом", провести референдум, вернуть страну к президентской форме правления и сократить количество депутатов:

- Народ должен на референдуме определить, будет президентская или парламентская республика. Пока Кыргызстан не разберется с формой правления, ничего хорошего не будет. Смешанная система правления - это неправильная трата ресурсов, - заявлял он.

Так что в целом идея о возврате к президентской форме правления, не самая плохая. Проблема в том, что в нынешних обстоятельствах звучит она неуместно. Скажем, год назад, в период, когда Алмазбек Атамбаев при поддержке сторонников в ЖК, старался всячески обострить ситуацию, подобная инициатива пришлась бы весьма кстати.

Сейчас же появление подобного законопроекта выглядит, как попытка подставить президента, перенаправить на него недовольство и агрессию, которая копится у кыргызстанцев в самоизоляции. Для взвинченных карантином людей политические манипуляции подобного рода как красная тряпка для быка – раздражают. Причем народу, озабоченному проблемами выживания в буквальном смысле, скорее всего, недосуг разбираться имеет ли глава государства к этой инициативе какое-то отношение или нет.

Лучше откажитесь от зарплаты. Навсегда

По-хорошему парламентариям сегодня нужно думать не о смене формы правления, а о том, как страна будет выходить из кризиса, вызванного пандемией. И идеи народных избранников, среди которых кстати, немало бизнесменов, пришлись бы как нельзя кстати.

Депутаты, как никто другой должны понимать, что каждый день самоизоляции и карантина увеличивает количество бедных людей в стране. А это значит, что социально-уязвимая прослойка, для поддержки которой правительство разработало ряд мер, будет только расширяться.

К финалу карантина, как недавно заявила на пресс-конференции заместитель министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова, из-за коронавируса без работы останутся 1,8 миллиона человек. Для того, чтобы оценить масштабы катастрофы приведем данные Нацстаткома по количеству работающих в КР: в 2018 году превышало немногим 2 миллиона человек.

Готовы ли нардепы к такому развитию событий? Что они смогут сделать для тотально обнищавшего электората? Как минимум отказаться от зарплаты и остальных выплат. Желательно навсегда, ведь все же прекрасно знают, что в депутатском корпусе фактически нет бедных.

На этом фоне предложение Дастана Бекешева о том, чтобы с октября этого года не начислять заработную плату депутатам, отменить всему парламенту начисление премий, квартальных, выглядит адекватным ситуации. Только, повторюсь, надо пойти дальше и перестать содержать парламентский корпус за счет госбюджета уже сегодня.

Отметим, в 2019 год расходы на депутатский корпус были утверждены в сумме 786 миллионов 617,6 тысячи сомов. В 2020-м заложено больше трат на народных избранников - 793 миллиона сомов. Учитывая, в каком положении находится страна, этим деньгам можно найти более достойное применение.

Вся полнота полномочий

Предложение о проведении референдума сегодня, помимо прочего, не только неуместно, но и избыточно. Если события в Кыргызстане (и во всем мире) продолжат развиваться в том же ключе, то к октябрю, на который назначена дата плебисцита, власть так или иначе будет сосредоточена в руках у президента.

Как это будет выглядеть: введут ЧП на территории всей республики и глава государства – он же верховный главнокомандующий – получит такие властные полномочия, о которых никто из его предшественников не мог и мечтать. Как полновластный лидер он должен будет делать все, чтобы вытащить страну из кризиса. А это может означать применение самых жестких мер – от введения военной администрации до национализации.

О выборах в ЖК, конечно, речи уже не будет, в соответствии с нормой части 3 статьи 6 конституционного Закона КР "О выборах президента и депутатов ЖК". Да и вообще парламент же при таком раскладе не особо нужен. Впрочем, если же депутатский корпус формально продолжит свое существование, то, в лучшем случае, будет играть роль народного контроля.

Сейчас у депутатов еще есть шанс не допустить развертывания негативного сценария развития событий в республике, и, как следствие, укрепления президентских позиций. Им всего-то надо начать не только креативно мыслить, но и действовать на благо народа.

Если же народные избранники не готовы к таким подвигам, то им остается только наблюдать, как стремительно падает их и без того невысокий рейтинг у населения. Представьте себе, уже сегодня, депутаты не могут попасть на заседание парламента, потому что их не пропускают (!) на карантинных блокпостах. И то ли еще будет.