Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Минобразования КР с 8 апреля переводит детей на дистанционное обучение

41  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования КР с 8 апреля переводит детей на дистанционное обучение. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили представители ведомства на онлайн пресс-конференции.

"На сегодняшний день ведётся работа с телеканалами, где будут транслироваться видео уроки. Так, телеканал "Баластан" будет транслировать полезные и познавательные передачи. Среди них наша 480 часовая программа для подготовки детей в школу и видео уроки для учащихся начальных классов", - сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

По ее словам, для учащихся 5-9 классов по телеканалам "Илим-Билим" ЭлТР, "Пирамида" будут транслироваться видео уроки.

"Наши учителя также c 16 марта ведут с учащимися обратную связь посредством интернет программ Zoom, Whatsapp, где также сообщают время трансляций видео уроков", - отметила Джусупбекова.

Кроме того, она сообщила, что министерством образования КР были разработаны электронные материалы для всех учащихся. Так, электронные материалы для учащихся младших классов можно найти на портале Ibilim, а для учащихся 5-11 классов материалы загружены на портал "Билим булагы".

Подготовлено более 40 аудио и видео материалов.

Что касается высшего образования, то ведомство ведет переговоры с мобильными операторами, чтобы обеспечить студентов доступом к АVN системам ВУЗов без подключения к сети интернет.

"Хотел бы призвать сотовых операторов дать доступ студентам по использованию мобильного приложения "Кел Бил" и других соответсвующих мобильных приложений, обеспечивающих удаленный доступ к образовательным ресурсам отдельно взятых ВУЗов", - отметил заместитель министра образования и науки КР Нурлан Омуров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386699
Теги:
вуз, школа, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  