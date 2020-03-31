Минобразования КР с 8 апреля переводит детей на дистанционное обучение

Министерство образования КР с 8 апреля переводит детей на дистанционное обучение. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили представители ведомства на онлайн пресс-конференции.

"На сегодняшний день ведётся работа с телеканалами, где будут транслироваться видео уроки. Так, телеканал "Баластан" будет транслировать полезные и познавательные передачи. Среди них наша 480 часовая программа для подготовки детей в школу и видео уроки для учащихся начальных классов", - сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

По ее словам, для учащихся 5-9 классов по телеканалам "Илим-Билим" ЭлТР, "Пирамида" будут транслироваться видео уроки.

"Наши учителя также c 16 марта ведут с учащимися обратную связь посредством интернет программ Zoom, Whatsapp, где также сообщают время трансляций видео уроков", - отметила Джусупбекова.

Кроме того, она сообщила, что министерством образования КР были разработаны электронные материалы для всех учащихся. Так, электронные материалы для учащихся младших классов можно найти на портале Ibilim, а для учащихся 5-11 классов материалы загружены на портал "Билим булагы".

Подготовлено более 40 аудио и видео материалов.

Что касается высшего образования, то ведомство ведет переговоры с мобильными операторами, чтобы обеспечить студентов доступом к АVN системам ВУЗов без подключения к сети интернет.

"Хотел бы призвать сотовых операторов дать доступ студентам по использованию мобильного приложения "Кел Бил" и других соответсвующих мобильных приложений, обеспечивающих удаленный доступ к образовательным ресурсам отдельно взятых ВУЗов", - отметил заместитель министра образования и науки КР Нурлан Омуров.