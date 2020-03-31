Кадры избиения мужчины в РУВД попали на видео. МВД начало проверку (видео)

Служба внутренних расследований МВД КР проверит информацию о том, что в милиционер на территории Октябрьского РУВД избил мужчину.

Активист Максим Золотых на своем Youtube канале разместил видеозапись, на которой видно, что мужчина, одетый в куртку похожую на милицейскую форму, избивает человека. Свидетели происходящего подбадривали нападавшего, уговаривая его ударить в челюсть потерпевшему.

Запись обрывается, когда нападавший увел свою жертву в темную часть двора. В ролике утверждается, что события происходили 30 марта в 22.50 во дворе Октябрьского РОВД.

По данному факту Служба внутренних расследований начала проверку, об итогах, которой сообщат дополнительно. Все собранные материалы будут переданы в органы прокуратуры для дачи соответствующей юридической оценки.