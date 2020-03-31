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На Южной магистрали в Бишкеке огромные пробки. Что происходит? (видео)

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- Екатерина Улитина
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На улице Масалиева (Южная Магистраль) сегодня, 31 марта, образовались транспортные заторы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

В комендатуре Бишкека VB.KG пояснили, что с сегодняшнего дня усилен режим работы блокпостов. У водителей и пассажиров проверяют их документы и цель выезда. С теми, кто ездил в гости к родственникам (это запрещено с сегодняшнего дня) проводится разъяснительная работа. Это приводит к транспортным заторам.

Напомним, сегодня комендант Бишкека Алмаз Орозалиев проинформировал, что в Бишкеке ужесточили правила чрезвычайного положения. Так, ограничено передвижение по городу пешком и на автомобиле. Разрешенные маршруты – это магазин и аптека, которые находятся в радиусе 1,5 км от места прописки. Также разрешается выезжать за срочной медицинской помощью.

За нарушение правил ЧП горожанам грозит штраф – 3 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/386701
Теги:
пробки, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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