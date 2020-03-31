На Южной магистрали в Бишкеке огромные пробки. Что происходит? (видео)

На улице Масалиева (Южная Магистраль) сегодня, 31 марта, образовались транспортные заторы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

В комендатуре Бишкека VB.KG пояснили, что с сегодняшнего дня усилен режим работы блокпостов. У водителей и пассажиров проверяют их документы и цель выезда. С теми, кто ездил в гости к родственникам (это запрещено с сегодняшнего дня) проводится разъяснительная работа. Это приводит к транспортным заторам.

Напомним, сегодня комендант Бишкека Алмаз Орозалиев проинформировал, что в Бишкеке ужесточили правила чрезвычайного положения. Так, ограничено передвижение по городу пешком и на автомобиле. Разрешенные маршруты – это магазин и аптека, которые находятся в радиусе 1,5 км от места прописки. Также разрешается выезжать за срочной медицинской помощью.

За нарушение правил ЧП горожанам грозит штраф – 3 тысячи сомов.