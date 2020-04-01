Пандемия коронавируса. Кыргызстанцы объединяются, чтобы помогать друг другу

В Кыргызстане образован Штаб помощи, где объединились десятки организаций, которые с первых дней чрезвычайного положения помогают нуждающимся семьям, кормят горячими обедами медиков, милиционеров и других сотрудников служб, работающих в зонах высокого риска. Кроме того они помогают обеспечить их средствами индивидуальной защиты.

Штаб помощи сегодня объединяет десятки организаций и действует при поддержке государственных органов. Сегодня туда входят такие организации как: "Красный полумесяц", "Perspective", "Элим барсынбы", Строительная компания "Элит Хаус", "Дари добро", "Чон Казат", КЦ "Спасатель", "Добровольный отряд спасателей", БИГ "Добрые руки", ОБФ "Путеводная звезда", "Никто кроме нас", "Азия ТВ", ОБФ "Ак демилге", "Газпром", ОО "Наш голос", ОБФ "Руки добра" и многие другие.

Сегодня, Штаб Помощи, начал активную работу в городах Бишкек и Ош.

КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Нуждающиеся граждане могут получить помощь в виде продуктов питания и средств защиты следующим образом:

1) Позвонив с 09:00 до 18:00 часов в call-центр по горячей линии "1227" (звонок бесплатный);

2) Через Telegram-чат Штаб Помощи;

3) Через мобильное приложение "Жардам берем";

4) Через страницу в Facebook "Штаб Помощи".

КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ!

Штаб помощи призывает всех неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в общее дело. Помощь принимается в виде продуктов питания и денежных средств.

Лицевой счет для перечисления денежных средств: 4402011103034541 (Министерство труда и социального развития КР – обеспечение уязвимых слоев населения продуктами первой необходимости), ИНН 01003159710041.

Перечень продуктов первой необходимости: мука, сахар, чай, картофель, растительное масло, рис, гречка, макароны.

Средства защиты: маски, перчатки, антисептические средства, формы спецзащиты.

Контакты ответственного лица за прием заявок на предоставление помощи: Айталиев Урмат Муктарович, телефон 0550 990 574.

Штаб помощи просит присоединиться активную молодежь и волонтеров, связавшись по телефону 0312 300 190 для адресной доставки и раздачи продуктов питания нуждающимся.

По всем возникшим вопросам обращаться по короткому номеру 1227.