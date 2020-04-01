Прямой эфир: Депутаты соберутся на внеочередное заседание Жогорку Кенеша

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Жогорку Кенеша, сегодня, 1 апреля, в 11.00 запланировано внеочередное заседание Жогорку Кенеша.

Вход в "Белый дом" журналистам в связи с пандемией коронавируса уже несколько недель "из соображений безопасности запрещен", однако, как обещано, сегодняшнее внеочередное заседание будет транслироваться в режиме реального времени на телеканале "Пирамида" и на сайте kenesh.kg.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на внеочередном заседании Жогорку Кенеша 1 апреля 2020 года:

1. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", "Об инновационной деятельности", "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике")" (вносится на третье чтение) (Комитетом по экономической и фискальной политике проект рассмотрен).

2. О проекте Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы" (вносится на второе чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 481 от 17.09.19) (Комитетом по экономической и фискальной политике проект рассмотрен).

3 О проекте постановления Жогорку Кенеша "О мерах по сокращению негативных социально - экономических последствий в связи с валютной инфляцией и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 (доработанный вариант) (Комитетом по экономической и фискальной политике проект рассмотрен).