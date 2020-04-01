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Жителей села Иссык-Куль изолируют из-за нарушителей карантина

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- Александра Василькова
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Принято решение изолировать всех жителей села Иссык-Куль Тюпского района Иссык-Кульской области из-за нарушителей домашнего карантина. Об этом сообщил республиканский штаб.

Поясняется, что данные меры были приняты областным оперативным штабом во избежание распространения коронавируса.

Кроме того, за несоблюдение домашнего карантина 8 сельчан, приехавших из зарубежных стран, были принудительно помещены в обсервацию.

Отметим, в КР на сегодня 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Факты зарегистрированы на территории всех регионов, кроме Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/386710
Теги:
Иссык-Кульская область, нарушения, Таласская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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