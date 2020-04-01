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В Новосибирске в ожидании вылета застряли более 200 кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская и российская стороны продолжают прорабатывать возможность организации авиарейса для вылета в Кыргызстан его граждан из аэропорта "Толмачево" в Новосибирске. На сегодняшний день здесь уже который день ждут возвращения на родину более 200 кыргызстанцев, сообщили в посольство КР в РФ, которое участвует в переговорах

"Вопрос прорабатывается. Но сроки возможного вылета неизвестны. С согражданами встречались сотрудники генерального консульства Кыргызстана в Новосибирске, соотечественникам помогают представители местной кыргызской диаспоры ", - сообщила атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.

"Около 60 человек ночуют в аэропорту. Остальным удалось на время ожидания помочь с жильем. И каждый день двухразовым питанием обеспечиваем, в обед и ужин", - рассказал руководитель кыргызской диаспоры Новосибирской области Жаркынбай Тойтуков.

По его словам, всего из "Толмачево" не могут улететь 203 кыргызстанца, имеющие на руках авиабилеты. Из них два десятка, в числе которых жещины с детьми, беременные женщины, были устроены в гостиницу, еще полсотни отправились к здешним родственникам, остальные размещены по квартирам.

"Наши ребята помогают, чем могут, действуют вместе с консульскими работниками. Вроде ожидается чартерный рейс. Ждем, когда разрешат вылет", - говорит Тойтуков.

Тем временем, отметил он, в области продолжает ужесточаться порядок пребывания и перемещения, введенный в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. С 1 апреля ограничиваются въезд и выезд и из областного центра. Вместе со всеми местными жителями требования, предписанные властями, выполняют и представители кыргызской диаспоры, которая, по словам ее лидера, насчитывает до 70-80 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/386714
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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