Распилят? Деньги для борьбы с COVID-19 распределят чиновники и депутаты

Глава общественного фонда "Лига защитников прав детей" Назгуль Турдубекова объявила о своем выходе из состава комиссии по распределению средств собранных для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане.
Свое решение она объяснила тем, что в состав комиссии включили мало представителей общественности. После ее ухода остался один представитель гражданского общества - Суюналиева Бурулсун, которая представляет "Фонд развития социального обслуживания".
Остальные члены комиссии – это депутаты и чиновники.
Состав комиссии:
Касымалиева Аида - ИП, вице-спикер
Нышанов Сайдулла - депутат, депутат
Бактыбек Турусбеков - депутат, депутат
Маматканов Улан - Правительство, начальник управления
Абдыбалы тегин Суеркуль - заместитель министра финансов
Исаев Амангельди - заместитель министра сельского хозяйства
Усубалиев Максат - Канцелярия Президента, заместитель начальника управления
Атакулов Мирлан Минздрав
Суюналиева Бурулсун - "Фонд развития социального обслуживания".
Задача комиссии справедливо распределить деньги, которые собирали на едином счету для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстане. Первый раз члены комиссии собрались 30 марта. Второй раз 31 марта.
По данным республиканского штаба, на счету для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы собрали 61,2 млн сомов. Часть этих средств предварительно распределили на доплату медикам, которые работают в обсервациях и непосредственно с пациентами, зараженными. Кроме того, комиссия будет будет заниматься распределением гуманитпарной помощи, полученной от других стран и организаций.