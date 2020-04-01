Распилят? Деньги для борьбы с COVID-19 распределят чиновники и депутаты

Глава общественного фонда "Лига защитников прав детей" Назгуль Турдубекова объявила о своем выходе из состава комиссии по распределению средств собранных для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане.

Свое решение она объяснила тем, что в состав комиссии включили мало представителей общественности. После ее ухода остался один представитель гражданского общества - Суюналиева Бурулсун, которая представляет "Фонд развития социального обслуживания".

Остальные члены комиссии – это депутаты и чиновники.

Состав комиссии:

Касымалиева Аида - ИП, вице-спикер

Нышанов Сайдулла - депутат, депутат

Бактыбек Турусбеков - депутат, депутат

Маматканов Улан - Правительство, начальник управления

Абдыбалы тегин Суеркуль - заместитель министра финансов

Исаев Амангельди - заместитель министра сельского хозяйства

Усубалиев Максат - Канцелярия Президента, заместитель начальника управления

Атакулов Мирлан Минздрав

Суюналиева Бурулсун - "Фонд развития социального обслуживания".

Задача комиссии справедливо распределить деньги, которые собирали на едином счету для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстане. Первый раз члены комиссии собрались 30 марта. Второй раз 31 марта.

По данным республиканского штаба, на счету для борьбы с коронавирусом кыргызстанцы собрали 61,2 млн сомов. Часть этих средств предварительно распределили на доплату медикам, которые работают в обсервациях и непосредственно с пациентами, зараженными. Кроме того, комиссия будет будет заниматься распределением гуманитпарной помощи, полученной от других стран и организаций.