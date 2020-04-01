Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мамбетов: Скоро граждане сами смогут сдавать тесты на COVID-19 за свой счет

270  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Любой желающий сможет сдать тест на COVID-19. Об этом 1 апреля на онлайн-брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

По его словам, очень много граждан обращается с вопросом, где можно пройти тест на коронавирусную инфекцию. Вопрос, конечно, правильный, отметил Мамбетов.

"Сейчас мы решаем юридические стороны этого вопроса. По итогу сможем запустить механизм, когда граждане, даже не имевшие контакт с зараженными и не бывавшие за границей, смогут самостоятельно провериться. Они должны будут обращаться в частно-практикующие лаборатории и за свой счет проходить обследование", - рассказал замглавы штаба МЗ.

Мамбетов иныформировал, что на сегодня по стране всего было проведено 9128 исследований на COVID-19. Только за сутки - 884.

По Кыргызстану на обсервации находится 1588 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386719
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  