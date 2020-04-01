Мамбетов: Скоро граждане сами смогут сдавать тесты на COVID-19 за свой счет

Любой желающий сможет сдать тест на COVID-19. Об этом 1 апреля на онлайн-брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

По его словам, очень много граждан обращается с вопросом, где можно пройти тест на коронавирусную инфекцию. Вопрос, конечно, правильный, отметил Мамбетов.

"Сейчас мы решаем юридические стороны этого вопроса. По итогу сможем запустить механизм, когда граждане, даже не имевшие контакт с зараженными и не бывавшие за границей, смогут самостоятельно провериться. Они должны будут обращаться в частно-практикующие лаборатории и за свой счет проходить обследование", - рассказал замглавы штаба МЗ.

Мамбетов иныформировал, что на сегодня по стране всего было проведено 9128 исследований на COVID-19. Только за сутки - 884.

По Кыргызстану на обсервации находится 1588 человек.