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Депутаты-женщины критикуют правительство за провалы при режиме ЧП

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- Александр Тузов
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На сегодняшнем внеочередном заседании Жогорку Кенеша особенно острой критике деятельность правительства подвергли депутаты-женщины, хотя представительниц слабого пола всего несколько человек из 120 нардепов.

Депутат Наталья Никитенко потребовала, чтобы, несмотря на режим ЧП, экономическая система жизнеобеспечения страны работала в необходимых объемах.

- В режиме чрезвычайного положения правоохранительные органы и военные структуры получают особые полномочия, но должна быть адекватной связь между комендатурой Бишкека и республиканским штабом, в том числе по вопросу выдачи пропусков. Иначе экономическая система просто отключится и никто - ни военные, ни милиция - не остановят возмущенный народ, - предупредила Никитенко.

Она отметила, что застрявшие на пути в Кыргызстана границе России и Казахстана в российском Соль-Илецке полторы сотни кыргызстанцев остались без денег, они уже больше недели стоят там, среди них беременные женщины, пожилые люди. Они не знают, что делать. Правительство должно им срочно помочь, - призвала депутат.

О недостатках в выдаче пропусков в условиях чрезвычайного положения говорила и депутат Эльвира Сурабалдинева. В Бишкеке не дают работать частным охранным агентствам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

Она отметила, что комендатура столицы не смогла урегулировать вопрос с пропускной системой в городе.

- С пропусками полный бардак. Вы не пускаете в Бишкек охранников бизнеса. Кто тогда будет отвечать за сохранность объектов бизнеса?" - спросила депутат, обращаясь к коменданту Бишкека Алмазбеку Орозалиеву.

Насчет пропусков резко критически высказалась и депутат Евгения Строкова. Она призвала выдавать их на конкретное лицо, а не на автомашину. По ее словам, на нескольких блок-постах наблюдаются картина, когда эти автомашины с пропусками "толпами перевозят людей".

Как рассказала Строкова, тяжело приходится сейчас больным гепатитом. Им нужно непрерывно принимать лекарства. А в Минздраве сказали, посмотрим через 14 дней. Но каждый новый день без лекарств может оказаться смертельным.

Волнует Строкову и судьба иностранных студентов в Кыргызстане. Вузы берут с них большие деньги за учебу, но сейчас нередко эти студенты остались без внимания, без медицинских масок и без продуктов.


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URL: https://www.vb.kg/386721
Теги:
вуз, Казахстан, Россия, эпидемия, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Наталья Никитенко, Строкова Евгения
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