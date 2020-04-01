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На въезде в Каракол образовались очереди из автомобилей (видео)

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- Александра Василькова
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Пользователь сети Facebook опубликовала видео, на котром видна большая очередь из автомобилей на въезде в Каракол со стороны Ак-Суйского района.

Отметим, 31 марта, в республиканском штабе подтвердили информацию о первых случаях заражения коронавирусом в Иссык-Кульской области.

По данным штаба, два случая являются завозными, то есть пациенты прибыли из-за рубежа уже зараженными. Кроме того, сегодня стало известно о том, что в принудительную обсервацию поместили 8 человек из одного из сел Тюпского района, а также было принято решение об изоляции целого села.


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URL: https://www.vb.kg/386727
Теги:
Каракол, Кыргызстан, автомобили, коронавирус
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