На въезде в Каракол образовались очереди из автомобилей (видео)

Пользователь сети Facebook опубликовала видео, на котром видна большая очередь из автомобилей на въезде в Каракол со стороны Ак-Суйского района.

Отметим, 31 марта, в республиканском штабе подтвердили информацию о первых случаях заражения коронавирусом в Иссык-Кульской области.

По данным штаба, два случая являются завозными, то есть пациенты прибыли из-за рубежа уже зараженными. Кроме того, сегодня стало известно о том, что в принудительную обсервацию поместили 8 человек из одного из сел Тюпского района, а также было принято решение об изоляции целого села.