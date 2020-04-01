В Бишкеке автоледи побила патрульного, назвала его "собакой" и забрала жезл

В Бишкеке женщина отказалась подчиняться требования сотрудника милиции, стала оскорблять его и попыталась ударить. Отметим, в настоящее время в Бишкеке действует режим чрезвычайного положения и передвигаться на автомобиле без уважительной причины запрещено.

Автоледи была недовольна, что ее остановил инспектор УОБДД за не пристегнутый ремень безопасности. Женщина отказывалась показать документы и требовала отойти от автомобиля. Во время спора, водитель выхватила у инспектора жезл, обозвала его "собакой", "животным" и наградила другими оскорбительными прозвищами. Кроме того, она несколько раз ударила милиционера.

Видеозапись спора, снятую из салона автомобиля, выложили в социальную сеть. Точно неизвестно, когда была сделана съемка, но судя по тому. что в кадр попал вооруженный автоматом сотрудник силовых структур, видео было снято после введения чрезвычайного положения.

Отметим, в настоящее время в Бишкеке и в ряде населенных пунктах действует режим чрезвычайного положения. Правительство сообщало, что за нарушение правил режима ЧП вводятся штрафы. Так за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории (штраф до 300 тысяч сомов или лишение свободы сроком до 2,5 лет)