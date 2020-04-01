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Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова

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- Бакыт Басарбек
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Жогорку Кенеш одобрил кандидатуры Аиды Исмаиловой и Сабиржана Абдикаримова на должности вице-премьер-министра и министра здравоохранения.

Так за народную избранницу Аиду Исмаилову проголосовали 91 депутатов. Голосов против не было.

Что касается кандидатуры Сабиржана Абдикаримова на пост министра здравоохранения, то его поддержало 95 депутатов. Против также никто не проголосовал.

Напомним, ранее указом президента вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев были освобождены от должностей.


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URL: https://www.vb.kg/386745
Теги:
правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Алтынай Омурбекова
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