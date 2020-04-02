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Посольство КР в Москве помогает пострадавшим от пожара согражданам

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- Евгений Денисенко
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Девять трудовых мигрантов из Кыргызстана понесли ущерб в результате пожара, случившегося в ночь на 31 марта на одном из строительных объектов в ближнем Подмосковье. Решить возникшие проблемы сейчас помогают соотечественникам сотрудники посольства КР в РФ.

Это ЧП произошло на строящейся больнице для инфицированных коронавирусом, возводимой в деревне Голохвастово Троицкого района Москвы. Здесь сгорели две большие палатки, в которых проживали и пострадавшие строители-кыргызстанцы. Всего же на объекте задействовано около двух тысяч человек, из них 32 – приезжие из Кыргызстана. Заказчиком объекта является Департамент здравоохранения Москвы, подрядчиками - несколько строительных компаний.

Возгорание произошло из-за печек, растопленных в палатках, - в последние несколько дней в Москву вместе со снегопадами вернулись морозы. Все остались живы, поскольку в тот момент находились на рабочих местах. Но сгорели личные вещи и документы ряда мигрантов.

Как рассказали в посольстве, на место происшествия уже побывали сотрудники дипмиссии и представительства Госслужбы миграции КР в РФ, встретились с пострадавшими согражданами, выслушали их просьбы. Погорельцев уже расселили по другим палаткам и вагончикам, проблем с проживанием и питанием они не испытывают. И рассказали, что заработок здесь их устраивает, поэтому они продолжают работу.

Что касается сгоревших документов, то дипломаты дали разъяснения по порядку и срокам их восстановления. Всех девятерых сфотографировали для оформления временных документов. В посольстве они также смогут получить через некоторое время загранпаспорта


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URL: https://www.vb.kg/386746
Теги:
миграция, пожар, посольство, Москва, Кыргызстан, Помощь
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