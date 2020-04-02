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Коронавирус не страшен: дорогу на Кара-Балту продолжают строить

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- Александра Василькова
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В рамках проекта реабилитации автодороги Бишкек-Ош на участке Бишкек-Кара-Балта 15,9 – 61 км продолжаются строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Отмечается, что в настоящее время на участке села Беловодское производятся работы по подготовке полотна существующей дороги – рыхление, планировка и уплотнение, смена грунта, подгрунтовка основания.

На участке Новониколаевка производится установка железобетонных труб, монолитный бетон фундамента, экскавация траншеи для лотка. Также дорожники вдоль трассы высаживают саженцы деревьев.

Среди рабочих производится разъяснительные работы по профилактике коронавируса.

Напомним, реабилитацией трассы Бишкек - Кара-Балта занимается Сhina Railway № 5. Работы планируют завершить в 2021 году.


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URL: https://www.vb.kg/386750
Теги:
дороги, Кара-Балта, строительство, Кыргызстан
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