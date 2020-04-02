ГКНБ: Со взяткой за продажу пропусков в Бишкеке задержан милиционер

Вчера, 1 апреля, Госкомитетом национальной безопасности КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР с поличным при получении взятки задержан сотрудник УВД Октябрьского района Бишкека - У.К.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, установлено, что он вымогал у представителя частной компании денежные средства за положительное решение вопроса выдачи пропусков через санитарные и блок-посты.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведется следствие.