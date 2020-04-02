Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ГКНБ: Со взяткой за продажу пропусков в Бишкеке задержан милиционер

138  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 1 апреля, Госкомитетом национальной безопасности КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР с поличным при получении взятки задержан сотрудник УВД Октябрьского района Бишкека - У.К.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, установлено, что он вымогал у представителя частной компании денежные средства за положительное решение вопроса выдачи пропусков через санитарные и блок-посты.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386753
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка, Бишкек, Кыргызстан, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  