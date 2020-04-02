За подделку пропуска бишкекчанину грозит уголовная ответственность

По факту подделки пропуска в отношении бишкекчанина начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

1 апреля при несении службы на пересечении ул. Айни и ул. Чапаева инспекторами при проверке автомашины "Ланд Ровер", водителем который является 32-летний Д.Н. житель Бишкека, на лобовом стекле был обнаружен пропуск синего цвета, дающий право свободно передвигаться по территории столицы. Однако, как выяснилось, данный пропуск поддельный (фальшивый).

На место выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района, автомашина водворена на стоянку, все собранные материалы переданы в следственную службу. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство в соответствии со статьей 359 УК КР (подделка документов).

"Уважаемые жители г. Бишкек убедительная просьба в целях пресечения и предупреждения распространения вирусной инфекции без необходимости не выезжать из дома. Напоминаем, что подделка документов уголовно наказуема. Сидя дома вы поможете себе и нам!", - говорится в сообщении.

В МВД напоминают, что во время чрезвычайной положения на территории г. Бишкек, установлены санитарно-карантинные посты, также сотрудники УПСМ по ГУВД Бишкека днём и ночью несут службу по обеспечению безопасности дорожного движения и помогают другим службам в проведении разъяснительных работ по пресечению и недопущению вируса, осуществляют полномасштабную проверку соблюдения гражданами предписанных ограничений.