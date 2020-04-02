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Наборы для тестирования на COVID-19 оказались заражены коронавирусом

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- Виктория Гунгер
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В Великобритании наборы для тестирования на COVID-19 оказались заражены коронавирусом, сообщает Telegraph.

Это происходила на фоне заявлений правительства о стремлении повысить частоту испытаний до 25 000 каждый день не позднее конца апреля. Чтобы выполнить эту задачу, оно обратилось к частным компаниям с просьбой помочь увеличить производство тестов.

За дело взялась люксембургская компания Eurofins. Но неожиданно она заявила, что поставки будут отложены из-за загрязнения коронавирусом деталей ядра.

Правительственные источники сообщили газете, что это не должно существенно повлиять на усилия по тестированию в Великобритании. Эта новость появилась после нескольких дней путаницы по поводу того, сколько тестов проводит Великобритания.


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URL: https://www.vb.kg/386757
Теги:
бизнес, ВОЗ, эпидемия, медицина, медики, коронавирус
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