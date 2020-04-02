МВД КР: Задержанный сотрудник Свердловского УВД не развозил секс-работниц

За нарушение требований чрезвычайного положения и комендантского часа задержана автомашина марки "Дэу Нексия", за рулем которой находился сотрудник УВД Свердловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Данный факт выявлен 28 марта 2020 года примерно в 03.00 часов во время рейдово-профилактических мероприятий на улице Салиева города Бишкек. За нарушения комендантского часа в настоящее время со стороны службы внутренних расследований МВД проводится служебное расследование.

За что именно был задержан милиционер в ведомстве не уточняют. При этом подчеркивают, что "распространенная информация, что милиционер якобы на служебном автомобиле развозил секс-работниц является недостоверной и фейковой".

"Фейковой информации поддались многие информационные агентства, перепечатавшие сообщение с одного новостного СМИ. Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложной информации будут приниматься жесткие меры. Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность. Просим журналистов публиковать только официальную и проверенную информацию", - заявляют в МВД.