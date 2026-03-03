Кыргызстан – новый криптоцентр СНГ: обменники, трейдинг и госмайнинг

Кыргызстан стремительно превращается в один из региональных центров криптовалют и блокчейн-технологий: лояльное законодательство, рост числа операторов и миллиардные обороты делают рынок виртуальных активов заметным игроком не только в Центральной Азии, но и на мировой карте

Текущий этап развития виртуальных активов в Кыргызстане развивается очень бурно. Мы вошли в топ-20 стран мира по развитию криптовалют и блокчейн-технологий.

Можно ли сказать, что рынок достиг стадии институционального становления? В мировом масштабе – да, там уже активно работают институциональные фонды, которые заходят в крипторынок и инвестируют. Крупнейшая компания BlackRock постоянно инвестирует в криптовалюты, в частности, в биткоин и в майнинг.

У нас очень лояльное законодательство. В 2022 году был принят закон о виртуальных активах, и именно он способствовал тому, что многие криптовалютные компании из стран СНГ начали открываться в Кыргызстане. Наши законы позволяют развивать рынок криптовалют и блокчейна, тогда как в других странах эти вопросы до сих пор обсуждаются.

Когда я был в прошлом году в Москве, целый час был посвящен рынку КР. Говорили о том, что Кыргызстан номер один в регионе по развитию криптовалют благодаря законодательству. Мы топ-1 среди стран СНГ и Центральной Азии.

Эмитенты виртуальных активов только начинают развиваться. Запустить эмиссию в Кыргызстане несложно. Низкая активность связана с тем, что в странах СНГ этот рынок в целом развит слабо: где-то он запрещен, где-то законодательство остается непонятным.

Кроме того, пока мало людей осознают, что это не будущее, а уже наступившее настоящее. В этой сфере можно зарабатывать большие деньги, но специалистов в стране немного, поэтому эмитентов открывается мало.

Сейчас, в зимний период, майнинг временно приостановлен из-за нехватки электроэнергии для населения.

Когда зимний сезон закончится, фермы снова заработают. Уже строятся государственные майнинговые фермы. В законодательстве предусмотрен государственный резерв с покупкой биткоина и монеты BNB, и эти фермы будут майнить биткоин для государства.

Наиболее развит обмен криптовалют. Также активно обучают трейдингу. Многие идут в эту сферу и торгуют криптовалютами, но это высокорисковый бизнес. Я считаю, что трейдинг – это как казино: успешными становятся около 5% людей.

Я сам занимался трейдингом и знаю это на практике. Можно заработать большие деньги, но можно и потерять. Нужно понимать, как работает рынок, и набираться опыта. С первого раза человек практически всегда теряет деньги.

Также активно развивается P2P-обмен, многие зарабатывают на марже. Открываются компании, официальные обменники, майнинговые структуры. Они формируют основную налоговую базу и платят больше налогов государству.

Частные лица тоже есть, но их доля меньше. В основном это трейдеры и P2P-операторы, которые зарабатывают небольшие суммы для жизни. Миллионы они, как правило, не зарабатывают, но для повседневных расходов этого хватает.

Но люди до сих пор плохо понимают, что такое виртуальные активы и криптовалюты. Нужны программы популяризации и обучения, начиная со школы и вузов, а также среди государственных служащих. Пока масштабных программ нет, поэтому распространение идет по принципу "сарафанного радио". Часто дилетанты идут в сомнительные компании и теряют деньги. Специалистов мало, в основном они работают в сфере P2P и трейдинга.

Лучшая защита – это личная финансовая грамотность. Нельзя вступать в контакт с мошенниками, которые звонят якобы от банков или госорганов. Президент никогда никого не призывает инвестировать в какие-либо проекты. Нужно быть внимательными и не вестись на рекламные обещания легкого дохода.

Источник: caravan-info.kg