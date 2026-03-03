Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Кыргызстан – новый криптоцентр СНГ: обменники, трейдинг и госмайнинг

250  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан стремительно превращается в один из региональных центров криптовалют и блокчейн-технологий: лояльное законодательство, рост числа операторов и миллиардные обороты делают рынок виртуальных активов заметным игроком не только в Центральной Азии, но и на мировой карте

Текущий этап развития виртуальных активов в Кыргызстане развивается очень бурно. Мы вошли в топ-20 стран мира по развитию криптовалют и блокчейн-технологий.

Можно ли сказать, что рынок достиг стадии институционального становления? В мировом масштабе – да, там уже активно работают институциональные фонды, которые заходят в крипторынок и инвестируют. Крупнейшая компания BlackRock постоянно инвестирует в криптовалюты, в частности, в биткоин и в майнинг.

У нас очень лояльное законодательство. В 2022 году был принят закон о виртуальных активах, и именно он способствовал тому, что многие криптовалютные компании из стран СНГ начали открываться в Кыргызстане. Наши законы позволяют развивать рынок криптовалют и блокчейна, тогда как в других странах эти вопросы до сих пор обсуждаются.

Когда я был в прошлом году в Москве, целый час был посвящен рынку КР. Говорили о том, что Кыргызстан номер один в регионе по развитию криптовалют благодаря законодательству. Мы топ-1 среди стран СНГ и Центральной Азии.

Эмитенты виртуальных активов только начинают развиваться. Запустить эмиссию в Кыргызстане несложно. Низкая активность связана с тем, что в странах СНГ этот рынок в целом развит слабо: где-то он запрещен, где-то законодательство остается непонятным.

Кроме того, пока мало людей осознают, что это не будущее, а уже наступившее настоящее. В этой сфере можно зарабатывать большие деньги, но специалистов в стране немного, поэтому эмитентов открывается мало.

Сейчас, в зимний период, майнинг временно приостановлен из-за нехватки электроэнергии для населения.

Когда зимний сезон закончится, фермы снова заработают. Уже строятся государственные майнинговые фермы. В законодательстве предусмотрен государственный резерв с покупкой биткоина и монеты BNB, и эти фермы будут майнить биткоин для государства.

Наиболее развит обмен криптовалют. Также активно обучают трейдингу. Многие идут в эту сферу и торгуют криптовалютами, но это высокорисковый бизнес. Я считаю, что трейдинг – это как казино: успешными становятся около 5% людей.

Я сам занимался трейдингом и знаю это на практике. Можно заработать большие деньги, но можно и потерять. Нужно понимать, как работает рынок, и набираться опыта. С первого раза человек практически всегда теряет деньги.

Также активно развивается P2P-обмен, многие зарабатывают на марже. Открываются компании, официальные обменники, майнинговые структуры. Они формируют основную налоговую базу и платят больше налогов государству.

Частные лица тоже есть, но их доля меньше. В основном это трейдеры и P2P-операторы, которые зарабатывают небольшие суммы для жизни. Миллионы они, как правило, не зарабатывают, но для повседневных расходов этого хватает.

Но люди до сих пор плохо понимают, что такое виртуальные активы и криптовалюты. Нужны программы популяризации и обучения, начиная со школы и вузов, а также среди государственных служащих. Пока масштабных программ нет, поэтому распространение идет по принципу "сарафанного радио". Часто дилетанты идут в сомнительные компании и теряют деньги. Специалистов мало, в основном они работают в сфере P2P и трейдинга.

Лучшая защита – это личная финансовая грамотность. Нельзя вступать в контакт с мошенниками, которые звонят якобы от банков или госорганов. Президент никогда никого не призывает инвестировать в какие-либо проекты. Нужно быть внимательными и не вестись на рекламные обещания легкого дохода.

Источник: caravan-info.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456076
Теги:
Кыргызстан, криптовалюта
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  