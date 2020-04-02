Как получить онлайн разрешение на перемещение авто по Бишкеку (видео)

Запущена онлайн система для получения электронного разрешения транспортному средству учреждений и организаций, задействованных в обеспечении режима ЧП. Данное разрешение – на передвижение во время комендантского часа по городу Бишкек.

Как сообщает Республиканский штаб по COVID-19, онлайн система позволит удаленно подать заявку и получить электронное разрешение.

Для подачи заявки необходимо заполнить представленную на ресурсе электронную форму с указанием целей получения и периода, а также вложить необходимые документы.

Важно – подтверждающие документы согласно инструкции обязательно должны быть прикреплены к заявке. Если определенная деятельность требует регулярного передвижения на транспортном средстве помимо водителя еще и дополнительного пассажира, на ресурсе необходимо вписать также данные пассажира. Подробная инструкция заполнения заявки здесь.

Заявки рассматриваются в течение 24 часов. Страничка с формой будет отображать статус заявки (на рассмотрении, одобрена, не одобрена). Чтобы не потерять страничку с заявкой и электронным разрешением, необходимо скопировать ссылку или скачать QR-код.

После одобрения заявителю необходимо распечатать свое разрешение с QR-кодом и наклеить на лобовое стекло транспорта, на которое было выдано разрешение (или иметь при себе). Проверка подлинности уполномоченными сотрудниками будет осуществлять посредством QR-кода через любой смартфон.

Онлайн система работает по ссылке.

Разработчик – ГП "ЦЭВ "Түндүк" при ГКИТиС.

В случае возникновения любых вопросов можно обратиться в колл-центр комендатуры по номеру 1312.