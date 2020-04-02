Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как получить онлайн разрешение на перемещение авто по Бишкеку (видео)

520  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Запущена онлайн система для получения электронного разрешения транспортному средству учреждений и организаций, задействованных в обеспечении режима ЧП. Данное разрешение – на передвижение во время комендантского часа по городу Бишкек.

Как сообщает Республиканский штаб по COVID-19, онлайн система позволит удаленно подать заявку и получить электронное разрешение.

Для подачи заявки необходимо заполнить представленную на ресурсе электронную форму с указанием целей получения и периода, а также вложить необходимые документы.

Важно – подтверждающие документы согласно инструкции обязательно должны быть прикреплены к заявке. Если определенная деятельность требует регулярного передвижения на транспортном средстве помимо водителя еще и дополнительного пассажира, на ресурсе необходимо вписать также данные пассажира. Подробная инструкция заполнения заявки здесь.

Заявки рассматриваются в течение 24 часов. Страничка с формой будет отображать статус заявки (на рассмотрении, одобрена, не одобрена). Чтобы не потерять страничку с заявкой и электронным разрешением, необходимо скопировать ссылку или скачать QR-код.

После одобрения заявителю необходимо распечатать свое разрешение с QR-кодом и наклеить на лобовое стекло транспорта, на которое было выдано разрешение (или иметь при себе). Проверка подлинности уполномоченными сотрудниками будет осуществлять посредством QR-кода через любой смартфон.

Онлайн система работает по ссылке.

Разработчик – ГП "ЦЭВ "Түндүк" при ГКИТиС.

В случае возникновения любых вопросов можно обратиться в колл-центр комендатуры по номеру 1312.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386761
Теги:
информационные технологии, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, автомобили, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  