Задержаны все виновные в массовой драке на рынке Новосибирска

В Новосибирске на новый этап вышло следствие по факту массовой драки, происшедшей 7 октября 2019 года возле крупнейшего в городе Хилокского рынка. К настоящему моменту взяты под стражу девять подозреваемых, все – уроженцы Кыргызстана, рассказали в местной кыргызской диаспоре.

Именно кыргызстанцы стали основными участниками этого инцидента. С одной стороны - те, кто работает на рынке, имеет здесь свой бизнес, с другой – члены ОПГ из числа их же соотечественников, облагавшие торговцев данью. Во время драки, вспыхнувшей после очередного визита рэкетиров, никто серьезно не пострадал, но прогремели выстрелы, были сожжены две машины, нанесен определенный ущерб рыночной инфраструктуре.

Полицейским, которых в большом количестве привлекли для пресечения конфликта, пришлось оцепить большую территорию, окружающую рынок, задержать около пятидесяти человек. Все потом после выяснения обстоятельств были отпущены и начался поиск реальных зачинщиков. Активное участи в этой работе приняли вместе с российскими коллегами сотрудники представительства МВД КР в РФ

Довольно быстро были найдены и задержаны трое, двое из них – в самом Новосибирске, третий – в Иркутске, где он скрывался от следствия. Им оказался 36-летний Ш.У., уроженец Кара-Суйского района Ошской области, ныне гражданин России. Но главным фигурантом уголовных дел, возбужденных по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство", стал его 31-летний земляк А.А., ныне тоже россиянин, возглавлявший преступную группу "Тамерлан". В дальнейшем были произведены задержания и других подозреваемых.

Кыргызская диаспора Новосибирска, по словам ее лидера Жаркынбая Тойтукова, оказывала посильное содействие следствию. И внимательно следит за расследованием этих уголовных дел.

"После того инцидента и профилактических мер, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов, фактов рэкета в отношении кыргызстанцев больше не отмечалось. А сегодня этот и другие рынки вообще временно закрылись – в связи с противодействием распространению в Новосибирской области коронавирусной инфекции", - рассказал Тойтуков.