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Комендант Бишкека: Мы прекращаем выдачу пропусков в бумажном формате

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- Оксана Гут
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Сегодня, 2 апреля, комендатура Бишкека прекращает выдачу пропусков в бумажном формате и переходит на электронный вариант. Об этом сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

"С сегодняшнего дня мы перестаем выдавать бумажные пропуска, теперь они будут в электронном виде. Это делается для исключения очередей. Сначала мы будем рассматривать заявки госорганов. Только после всех остальных граждан, бизнесменов. Они могут ознакомиться с порядком выдачи пропусков в электронном виде на сайте комендатуры 1312.tyndyk.kg", - сказал Орозалиев.

Отмечается, что ранее выданные бумажные пропуска будут действовать до конца указанного в них срока.

По данным коменданта Бишкека, ранее было выдано более 2700 пропусков предпринимателям, которые задействованы в сфере общественного питания.

"Для города Бишкек это более чем достаточно, чтобы они могли заниматься доставкой продовольственных продуктов и питания. Есть, конечно, проблемы на окраинах, но решением этих вопросов мы сейчас занимаемся", - признал Алмазбек Орозалиев.

Также за все время было выдано более 700 пропусков фирмам и организациям, которые предоставляют медицинские услуги и обеспечивают город лекарственными препаратами.

Что касается комендантского часа, то с 25 марта по 1 апреля комендантское время нарушили 1076 человек, среди них 145 женщин, 931 мужчина и 14 подростков. За общественным порядком горожан следят более 3000 сотрудников милиции и военнослужащих Генерального штаба КР.


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URL: https://www.vb.kg/386763
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, коронавирус, карантин
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