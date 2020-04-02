Теперь и аресты. Депутаты ужесточили наказания за нарушения режимов ЧС и ЧП

Депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях одобрили ужесточение штрафов во время режимов ЧС и ЧП. Редакция VB.KG разобралась какие наказания будут применяться к гражданам за нарушение комендантского часа и других правил установленных комендатурой.

Важно отметить, что не все принятые поправки касаются режимов ЧС и ЧП. В одном пакете с мерами против коронавируса, прошла поправка о гражданах, участвовавших в вооруженных конфликтах в иностранных государствах и прошли подготовку в лагерях террористов.

Для членов международных террористических операций

Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки грозит лишением свободы от 2,5 до 5 лет. В новой редакции, за это же преступление ждет наказание от 5 до 7,5 лет.

Угроза заражения окружающих

Статью 280 Уголовного кодекса дополнили разделами о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил. Таким образом, нарушителей карантина могут осудить не только за заражение людей, но и за создание такой угрозы, даже если в реальности никто не пострадал. Важно отметить, что последняя поправка действует только при введении в стране режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлечет заражение людей, предусмотрено наказание в виде штрафа 260 до 300 тысяч сомов либо лишение свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

Создание угрозы массового заражения в условиях режима ЧП или ЧС наказывается тюремным сроком от 2,5 до 5 лет.

Нарушение правил ЧС или ЧП

За нарушение правил, введенных в условиях чрезвычайной ситуации предусматривается штраф в размере от 5 до 15 тысяч сомов либо лишение свободы на срок от 3 до 6 месяцев.

Нарушение правил чрезвычайного или военного положения влечет за собой штраф от 30 до 60 тысяч сомов, либо лишение свободы от 6 месяцев до года.

Несоблюдение ограничительных мер

Несоблюдение ограничительных мер, которые вводятся при режиме ЧС, грозит гражданам штрафом от 5 до 15 тысяч сомов. Тот же проступок при режиме ЧП влечет за собой штраф от 30 до 60 тысяч сомов.

Несоблюдение комендантского часа

За ночную прогулку грозит штраф в размере 3 тысяч сомов.

Распространение фейков

За распространение недостоверной информации в местности, где введен режим ЧС или ЧП, теперь будут штрафовать на 5,5 тысяч сомов. Юридическое лицо оштрафуют на 17 тысяч сомов.

Завышение цен

За искусственное повышение стоимости на лекарственные препараты во время действия режимов ЧС или ЧП вводится штраф в размере 10 тысяч сомов для граждан, юридические лица должны будут выплатить 28 тысяч сомов.

За продажу товаров по цене выше той, что указана на ценнике вводится штраф - 5 тысяч сомов для юрлиц и тысяча сомов для граждан.

Если магазин или любая компания завысит стоимость на товар, цену которого регулирует государство, его оштрафуют на 28 тысяч сомов.

Важно подчеркнуть, что данные суммы штрафов пока не действуют. Поправки должен одобрить президент, и они вступят в силу с момента их официальной публикации. Вероятно, это не потребует много времени, учитывая скорость с какой из приняли в Жогорку Кенеше.