Артисты из Кыргызстана примут участие в онлайн-фестивале театров

Лучшие постановки русскоязычных театров стран СНГ и Балтии покажут на первом международном онлайн-фестивале "Встречи в России". К участию в нем приглашены и мастера сцены из Кыргызстана.

"Международный театральный фестиваль "Встречи в России", который знакомит зрителей с постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии, впервые за более чем два десятка лет пройдет в онлайн-формате. На протяжении апреля зрители смогут увидеть лучшие спектакли коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Беларуси", - сообщили в пресс-службе петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом", который реализует этот проект.

"Фестиваль открывается 4 апреля постановкой Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького (Казахстан) "Евгений Онегин". А уже 11 апреля зритель спектаклем "Демон" в исполнении Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова (Кыргызстан)", - проинформировали организаторы. Ознакомиться с постановками участников фестиваля можно будет на официальном сайте "Балтийского дома" и в его аккаунтах в соцсетях.

"Балтийский дом" - государственный театр в Санкт-Петербурге, получивший статус "театра-фестиваля", на базе которого ежегодно проводятся международные форумы, мастер-классы, сценические фестивали Международный театральный фестиваль "Встречи в России" впервые был инициирован в 1998 году. И стал первым и единственным фестивалем русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в России. С тех пор проводится ежегодно, в его афишу входят лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. Участником этого творческого смотра не раз становился, в том числе, и коллектив кыргызстанского театры драмы имени Чингиза Айтматова.

Серьезную поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры России, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Комитеты Санкт-Петербурга по культуре и по внешним связям, Межпарламентская Ассамблея государств СНГ, Союз театральных деятелей РФ.

За время существования фестиваля в нем были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров. В последние годы в программе представлены также русскоязычные театры дальнего зарубежья. Во многом благодаря фестивалю за пределами России возникают новые русскоязычные театральные коллективы. Многие национальные театры включают в свой репертуар спектакли на русском языке.

В 2017 году в рамках фестиваля была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. В Ассоциацию вступило около ста видных деятелей театральной культуры из 31 страны, включая Кыргызстан.

Предусматривается, что первый онлайн фестиваль "Встречи в России" продолжит свою работу и в мае. А первое "живое" выступление запланировано на ноябрь 2020 года.