Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Артисты из Кыргызстана примут участие в онлайн-фестивале театров

200  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лучшие постановки русскоязычных театров стран СНГ и Балтии покажут на первом международном онлайн-фестивале "Встречи в России". К участию в нем приглашены и мастера сцены из Кыргызстана.

"Международный театральный фестиваль "Встречи в России", который знакомит зрителей с постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии, впервые за более чем два десятка лет пройдет в онлайн-формате. На протяжении апреля зрители смогут увидеть лучшие спектакли коллективов из Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Беларуси", - сообщили в пресс-службе петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом", который реализует этот проект.

"Фестиваль открывается 4 апреля постановкой Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького (Казахстан) "Евгений Онегин". А уже 11 апреля зритель спектаклем "Демон" в исполнении Государственного национального русского театра драмы имени Ч. Айтматова (Кыргызстан)", - проинформировали организаторы. Ознакомиться с постановками участников фестиваля можно будет на официальном сайте "Балтийского дома" и в его аккаунтах в соцсетях.

"Балтийский дом" - государственный театр в Санкт-Петербурге, получивший статус "театра-фестиваля", на базе которого ежегодно проводятся международные форумы, мастер-классы, сценические фестивали Международный театральный фестиваль "Встречи в России" впервые был инициирован в 1998 году. И стал первым и единственным фестивалем русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в России. С тех пор проводится ежегодно, в его афишу входят лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. Участником этого творческого смотра не раз становился, в том числе, и коллектив кыргызстанского театры драмы имени Чингиза Айтматова.

Серьезную поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры России, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Комитеты Санкт-Петербурга по культуре и по внешним связям, Межпарламентская Ассамблея государств СНГ, Союз театральных деятелей РФ.

За время существования фестиваля в нем были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров. В последние годы в программе представлены также русскоязычные театры дальнего зарубежья. Во многом благодаря фестивалю за пределами России возникают новые русскоязычные театральные коллективы. Многие национальные театры включают в свой репертуар спектакли на русском языке.

В 2017 году в рамках фестиваля была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. В Ассоциацию вступило около ста видных деятелей театральной культуры из 31 страны, включая Кыргызстан.

Предусматривается, что первый онлайн фестиваль "Встречи в России" продолжит свою работу и в мае. А первое "живое" выступление запланировано на ноябрь 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386767
Теги:
Россия, СНГ, театр, фестиваль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  