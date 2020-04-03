Кадровый голод в стране, нет профессионалов с лидерскими качествами. Нами правят бюрократы-чиновники, для которых главная задача "не высовываться"! А в пирамиде власти, если не высовываться, неплохо можно продвинуться по службе. Об этом написал эксперт по миграции и госслужбе Джами Аширов.

Возможно ли в наших современных условиях Кыргызстана, чтобы фаворит(ка) президента стал во главе и справился с кризисной ситуацией, задался вопросом эксперт.

- Да мы же сами "съедим" его и не поперхнёмся. А другие профессионалы, не имеющие близкого отношения к верхушке, боятся брать на себя ответственность. Ведь надо будет принимать непопулярные решения в кризисной ситуации , а может где-то даже нарушать закон. При нашей нынешней системе управления, невозможно найти "крайних", коллективная безответственность. Вроде парламентская республика, но решает всё Аппарат президента. Ну а пресловутая борьба с коррупцией и вовсе превратилась во что-то страшнее, чем сама коррупция! - написал Аширов.

Также эксперт по миграции уверен, что устарела и нынешняя система миграции.

- Мигранты – "невидимые бойцы" в борьбе с коронавирусом. Например, только в Подмосковье при авральной стройке больницы на 10 000 больных с вирусом, работают до 8000 мигрантов. Они работают в тяжелых условиях. Ни о какой санитарной безопасности нет и речи. Это недавно показала трагическая ситуация с палаточным городком, в котором они жили. Неужели нельзя сделать человеческие условия?! Бедному мигранту, чтоб выжить и обеспечить свою семью, приходится жертвовать своим здоровьем. Нынешняя система миграционного регулирования давно устарела. Она не устраивает ни местных жителей, ни мигрантов . Она по нраву только коррумпированным чиновникам и их "приспешникам" бизнесменам, - подчеркнул Аширов.