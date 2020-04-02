Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве могут перенести международный парад Победы

37  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кремле и Министерстве обороны РФ обсудили альтернативные сценарии парада Победы на Красной площади. Они рассматриваются в связи возможности этого события на другие сроки по причине нынешнего распространения коронавируса, сообщают российские СМИ.

Напомним, что изначально этот парад, традиционно назначенный на 9 мая, призван был стать одним из ключевых моментов торжеств, посвященных 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем вместе с российскими военными должны были принять и их коллеги из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Кыргызстан. Во все эти государства были разосланы приглашения, и, как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие. Но ситуация с коронавирусом может внести корректировки в первоначальные планы.

Как стало известно, не исключается и вариант парада 9 мая, но – уже "без трибун", без российских и зарубежных участников и зрителей. Вместе с тем, в качестве альтернативы предлагаются еще два сценария. Оба связаны с переносом на осень и проведением парада в полноформатном режиме..

Один из сценариев - приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Другой вариант - 7 ноября. Именно в этот день в 1941 году, в разгар битвы за Москву, в Москве прошел военный парад, на котором присутствовал Сталин. Этот парад, участники которого отправлялись с Красной площади прямо на фронт, имел, как было признано во всем мире, большое историческое значение и стал важной военной операцией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386769
Теги:
правительство, праздник, Россия, День Победы, Москва, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  