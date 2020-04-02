В Москве могут перенести международный парад Победы

В Кремле и Министерстве обороны РФ обсудили альтернативные сценарии парада Победы на Красной площади. Они рассматриваются в связи возможности этого события на другие сроки по причине нынешнего распространения коронавируса, сообщают российские СМИ.

Напомним, что изначально этот парад, традиционно назначенный на 9 мая, призван был стать одним из ключевых моментов торжеств, посвященных 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем вместе с российскими военными должны были принять и их коллеги из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Кыргызстан. Во все эти государства были разосланы приглашения, и, как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие. Но ситуация с коронавирусом может внести корректировки в первоначальные планы.

Как стало известно, не исключается и вариант парада 9 мая, но – уже "без трибун", без российских и зарубежных участников и зрителей. Вместе с тем, в качестве альтернативы предлагаются еще два сценария. Оба связаны с переносом на осень и проведением парада в полноформатном режиме..

Один из сценариев - приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. С 2010 года в России, как и во всем мире, эта дата отмечалась 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Другой вариант - 7 ноября. Именно в этот день в 1941 году, в разгар битвы за Москву, в Москве прошел военный парад, на котором присутствовал Сталин. Этот парад, участники которого отправлялись с Красной площади прямо на фронт, имел, как было признано во всем мире, большое историческое значение и стал важной военной операцией.