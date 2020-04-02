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Нет пропусков. Закрываются мукомольные заводы, связанные с депутатом ЖК

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- Екатерина Улитина
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Два предприятия по производству муки с сегодняшнего дня останавливают производство. Об этом сообщается на их официальной странице в социальных сетях.

ГК "Акун" и "Бишкекский мелькомбинат" заявили, что вынуждены остановить производство по причине, что сотрудники не могут пройти через блокпосты.

"Сотрудники производства, отвечающие за выпуск муки на мельнице и погрузку муки на складах, в очередной раз не были пропущены через блокпосты, установленные на дорогах.

Несмотря на то, что все документы для получения пропусков были сданы еще неделю назад, пропуска так и не были выданы, а сданные нами документы потеряны.

Кроме этого, сейчас наши склады завалены отрубями, которые заняли все место выпуска муки, вследствие чего стало невозможным продолжить производство муки", - говорится в сообщении предприятий.

Компания предупреждает об еще одной проблеме: фермеры не могут приобрести корм для скота, что грозит огромными проблемами для сельского хозяйства.

"Отруби - это в первую очередь корм для скота, которые фермеры покупают для содержания фермерских хозяйств и если правительство не решит этот вопрос в срочном порядке, то фермеров ждут большие проблемы, что повлечет за собой последующее повышение цен мясо.

Это происходит потому что через блокпосты на наши склады не пропускают покупателей, которые покупают эти отруби и тем самым освобождают помещение для дальнейшего производства муки.

Мы просим правительство взять под личный контроль выдачу пропусков для сотрудников заводов, отвечающих за производство муки, а также для фермеров, которые покупают отруби", - сообщает ГК "Акун".

Напомним, мука входит в перечень продуктов первой необходимости. Правительство ввело государственное регулирование цен на муку, запретив повышать ее стоимость выше установленных значений.

ГК "Акун" и "Бишкекский мелькомбинат" владеют члены семьи депутата ЖК Чыныбая Турсунбекова.


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URL: https://www.vb.kg/386771
Теги:
Чыныбай Турсунбеков, мука, Кыргызстан, карантин
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