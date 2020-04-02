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Остановка производства муки. В комендатуре опровергли заявление "Акун"

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- Екатерина Улитина
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Комендатура Бишкека утверждает, что несколько раз выдавала пропуска для сотрудников компании "Акун". Более того, сегодня готов еще один пропуск, но его никто не забрал.

"Комендатура г.Бишкек сообщает, что ранее уже были несколько раз выданы пропуска, а также на сегодняшний день подготовлены новые пропуска согласно поданной заявки 31 марта 2020 года от ЗАО "Акун", однако по настоящее время со стороны представителей завода никто не приезжал и не забирал готовые к выдаче пропуска. Распространяемая информация в средствах массовой информации и социальных сетях не является достоверной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении

Напомним, сегодня администрация завода "Акун" заявила о том, что предприятия вынуждены остановить производство муки в связи с тем, что сотрудникам завода не выдают пропуска для проезда через блокпосты. Кроме того, покупатели корма для скота не могут попасть на склады, чтобы купить продукцию из-за блокпостов.

Напомним, в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/386780
Теги:
промышленность, мука, Бишкек, Кыргызстан
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