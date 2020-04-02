Сооронбай Жээнбеков обратился за помощью в Европейский Совет

Сегодня, 2 апреля, состоялся телефонный разговор Президента КР Сооронбая Жээнбекова с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также меры по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава государства высказал слова поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции в странах ЕС и выразил надежду на скорейшее улучшение эпидемиологической ситуации в мире.

Сооронбай Жээнбеков также рассказал о предпринимаемых кыргызской стороной мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции и смягчению негативных последствий на экономику Кыргызстана.

Президент Сооронбай Жээнбеков предложил европейской стороне рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи Кыргызской Республике для минимизации негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции.

Председатель Европейского Совета выразил поддержку кыргызской стороне в борьбе с данным заболеванием и отметил, что ЕС рассмотрит наиболее оптимальные варианты оказания финансовой поддержки стране.