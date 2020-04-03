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Всемирный банк выделяет КР больше $20 млн на борьбу с коронавирусом

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- Александра Василькова
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Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение 12,15 миллиона долларов Международной ассоциацией развития на реализацию проекта по экстренному реагированию на COVID-19 в республике. Об этом сообщает пресс-служба ВБ.

Кроме того, 9 миллионов долларов будут перераспределены из текущего проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане" для поддержки усилий страны по борьбе с коронавирусом.

Инвестиции будут направлены на неотложные нужды здравоохранения, включая приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и наборов для тестирования, а также оснащение отделений реанимации

Для содействия в обнаружении и предотвращении распространения COVID-19 на двенадцать с лишним миллионов долларов будут закуплены материалы первой необходимости, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Группы быстрого реагирования в столице и в семи регионах страны будут обеспечены транспортными средствами. Медицинский персонал пройдет обучение по уходу за больными вирусом COVID-19 и профилактике инфекций. Мероприятия по более долгосрочному наращиванию потенциала в области оказания экстренной помощи будут проведены через других партнеров по развитию, включая Всемирную организацию здравоохранения.

В рамках проекта в специально отведенных больницах будут созданы новые или обновлены и полностью оснащены 10 отделений реанимации по 8 койка-мест каждое. Закупки будут включать в себя аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, мобильные рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода и другое необходимое оборудование. Еще 20 отделений реанимации, 100 изоляторов в 24 больницах по всей стране будут отремонтированы в срочном порядке для обеспечения безопасности пациентов и персонала.

По словам представителя Всемирного банка, финансирование в 9 миллионов долларов будет предоставлено в течение нескольких дней и будет использовано для закупки 20 полностью оборудованных машин скорой помощи, машин для групп быстрого реагирования и средств индивидуальной защиты для медиков в реанимациях, специализированных больницах и центрах первичной медицинской помощи. Будут приобретены жизненно важные лекарства, шприцы, наборы для инфузий и любые другие предметы первой необходимости.


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URL: https://www.vb.kg/386787
Теги:
Всемирный банк, Кыргызстан, Помощь, коронавирус
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