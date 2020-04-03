За ночь по Кыргызстану было задержано 117 нарушителей комендантского часа

За 3 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области с 20.00 до 7.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 117 нарушителей. Кроме этого 6 автомашин водворено на штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В частности:

• в городе Бишкек- 86,

• г.Ош –29,

• Сузакскому району 1,

• Кара Сууйском районе – 1,

• По Ноокатскому району и г.Джалал-Абад не зарегистрированы нарушителей комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа всех отпустили домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 1606 нарушителей.

"МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа. В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.

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МВД напоминает, что лица, допустившие нарушения режима чрезвычайного положения будут нести ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики.

Согласно статьи 28 Закона КР "О чрезвычайном положении" лица, допустившие нарушение порядка, предусмотренного статьей 26 настоящего закона КР (Во время комендантского часа гражданам запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность.