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Дизайнер Елена Хусаева создает новую коллекцию женской одежды в Минске

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- Анастасия Карелина
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Кыргызстанский дизайнер Елена Хусаева создает свою новую авторскую коллекцию женской одежды под рабочим названием "Женщины-птицы" в Минске. Ее показ в Бишкеке должен стать своеобразным отчетом мастера за последние пять лет.

Вот уже несколько месяцев Елена Хусаева находится в Республике Беларусь. VB.KG связался с дизайнером, чтобы узнать, как и чем она живет сейчас.

"Осень прошлого года ознаменовалась для меня переездом в Минск. Мужа пригласили сюда работать в IT-компанию, а у меня открылась, если так можно выразиться, своеобразная арт-резиденция, где я могу свободно выбирать темы, творить, воплощать давние задумки. Жизнь иногда преподносит такие вот подарки. Сейчас я проживаю интереснейшее время осознания пройденного, и "нащупывания" нового", - рассказывает Елена Хусаева.

В настоящий момент с заказами постоянных или новых клиентов Хусаева не работает. Зато у нее появилось много свободного времени для чистого творчества. Как она выражается, без оглядки на чьи-либо вкусы. Поэтому всю свою энергию Елена решила направить на создание авторской коллекции. Пока ее рабочее название "Женщины-птицы". Кое-какие модели родились еще в Бишкеке. Но теперь в Минске появляются все новые, и новые, дополняющие коллекцию.

"Собираясь в Минск, я, конечно же, планировала поработать со льном. А как же! Быть в центре производства этой ткани, и не воспользоваться такой уникальной возможностью? Раньше я работала с итальянским, турецким, китайским льном. Но все это невозможно даже сравнивать с тем на сто процентов натуральным материалом, каким оказался белорусский лен. Он превосходен! Выбор по фактуре, цвету и назначению огромен. Материал пластичен, податлив. В общем, дифирамбы ему я могу петь долго!", - поясняет Елена Хусаева.

Новые экземпляры коллекции Хусаевой более декоративны. Она сама с упоением занимается вышивкой разных деталей. К воплощению почему-то попросились герои японских аниме. Дизайнер подчеркивает, что ее направляет сам материал. Лен подразумевает простоту, лаконичность кроя моделей. И на нем очень органично смотрятся грубые штрихи, стежки, напоминающие технику "боро" – традиционные японские заплатки.

"В первые недели пребывания в Минске я открывала для себя этот чудесный город, страну, которые, казалось, знала по детским фильмам и книгам. Всегда заочно любила эти места. Но когда увидела воочию, оказалось, что все намного глубже, таинственней и интересней. Когда-то давно я также открывала для себя Кыргызстан. Полюбила и назвала его своей Родиной. Болею за него, иногда сражаюсь на том уровне, на каком могу. В моих работах – Кыргызстан, его природа, традиции всегда в главной роли, хотя я и не транслирую напрямую, например, национальные узоры и тому подобное. И сейчас я очень скучаю по Бишкеку, его "вольности", бесшабашности, теплому гостеприимству, вкусным и пряным угощениям. Наверное, эта ностальгия отразится и на работе. Азиатские мотивы меня тоже не отпускают", - добавляет Елена.

Большой театрализованный показ Елена Хусаева собиралась устроить в Бишкеке еще в прошлом году. Жизнь планы скорректировала. Теперь Хусаева планирует представить публике показ-спектакль "Женщины-птицы" уже в нынешнем 2020 году. Обещает привезти из Минска целый чемодан не только впечатлений, но и новых ярких, необычных работ.


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URL: https://www.vb.kg/386792
Теги:
Беларусь, дизайн, мода, Кыргызстан
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