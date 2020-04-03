Курьеры "Кыргыз почтасы" теперь доставляют еду, лекарства и бытовые товары

Пресс-служба ГРС информирует о доставке продуктов и медикаментов курьерами ГП "Кыргыз почтасы" в период ЧП.

"В целях поддержки граждан в период чрезвычайного положения, ГП "Кыргыз почтасы" при Государственной регистрационной службе оказывает услуги доставки товаров первой необходимости: продукты питания, еда, медикаменты, бытовые товары", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день имеются партнерские отношения с сетью ГМ "Фрунзе, сетью аптек ОсОО "Неман-Фарм" и "Панацея", сетью кофеен "Sierra Coffee", интернет магазинами "Uno.kg" и др. Оформить онлайн заявку на доставку можно через партнеров. Стоимость доставки составляет от 120 до 200 сомов.

С введением комендантского часа на период ЧП курьерская служба работает с 9:00 до 18:00 часов.

Контакты для партнёрства c курьерской службой для юридических лиц: 0(312) 300 809, мобильный (w/a) +996 550 771 170