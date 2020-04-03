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На Днепре заранее готовят мешки для умерших от коронавируса

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- Виктория Гунгер
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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Об этом пишет издание "Украинская правда".

По словам градоначальника, сейчас все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время запретят проведение вскрытия умерших, с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус.

- Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах не разрешат присутствовать более чем по одному лицу на 10 квадратных метрах. Город продолжает противостоять эпидемии: больницы обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ. Со 2 марта анестезиологи и реаниматологи проходят спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19, в гостиницах "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией, - пишет украинская газета.

Также мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малоимущих стариков, а подъезды домов обрабатывают обеззараживающими средствами.

- Все парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки Днепра закрыли для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Нацгвардия, а нарушителям карантина грозит штраф от 17 тысяч гривен. В преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины. Город готов выкупить часть из них, и своими силами развезти всё, что нужно, - добавил мэр Днепра.


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URL: https://www.vb.kg/386796
Теги:
погибшие, Украина, эпидемия, медицина, коронавирус, карантин
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