Малоимущим Бишкека тотально раздают муку. Почему не деньги?

Как сообщили корреспонденту VB.KG в штабе помощи горожанам Свердловского района Бишкека, там сегодня, 3 апреля начинают раздачу муки малоимущим гражданам.

Аналогичная раздача началась вчера, 2 апреля, в остальных трех столичных районах – Ленинском, Первомайском и Октябрьском.

Согласно сообщению мэрии, для оказания помощи нуждающимся горожанам в связи с чрезвычайным положением из-за пандемии коронавируса, мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил создать районные штабы.

Районые штабы акимиатов сформировали списки семей, которые нуждаются в поддержке в первую очередь. Это многодетные и малоимущие семьи, семьи с ЛОВЗ, пенсионеры. Списки для помощи были сформированы на базе данных районных управлений социального развития с уточнением через председателей домовых и квартальных комитетов, МТУ.

По поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Фонд государственных материальных резервов при правительстве КР передал столице первую партию помощи горожанам - 300 тонн муки.

Мэрия поровну разделила муку на четыре района столицы: Октябрьский, Первомайский, Ленинский и Свердловский. В каждый район отгружено по 75 тонн, организованы склады.

По сообщению мэрии, "это только первая партия помощи от правительства КР".

Однако у рядовых сотрудников районных штабов возникает закономерный вопрос: почему правительство не выделяет "живые деньги" для помощи малоимущим? Ведь малоимущие, получив деньги наличными или на банковские карточки, сами могут определить, как этими деньгами распорядиться!

А пока сотрудникам районных штабов (в большинстве своем обычным клеркам – "белым воротничкам") приходится выступать и в роли грузчиков, и экспедиторов, и шоферов. Не лучший вариант в режиме всеобщей самоизоляции.