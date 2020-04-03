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Малоимущим Бишкека тотально раздают муку. Почему не деньги?

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- Александр Тузов
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Как сообщили корреспонденту VB.KG в штабе помощи горожанам Свердловского района Бишкека, там сегодня, 3 апреля начинают раздачу муки малоимущим гражданам.

Аналогичная раздача началась вчера, 2 апреля, в остальных трех столичных районах – Ленинском, Первомайском и Октябрьском.

Согласно сообщению мэрии, для оказания помощи нуждающимся горожанам в связи с чрезвычайным положением из-за пандемии коронавируса, мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил создать районные штабы.

Районые штабы акимиатов сформировали списки семей, которые нуждаются в поддержке в первую очередь. Это многодетные и малоимущие семьи, семьи с ЛОВЗ, пенсионеры. Списки для помощи были сформированы на базе данных районных управлений социального развития с уточнением через председателей домовых и квартальных комитетов, МТУ.

По поручению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Фонд государственных материальных резервов при правительстве КР передал столице первую партию помощи горожанам - 300 тонн муки.

Мэрия поровну разделила муку на четыре района столицы: Октябрьский, Первомайский, Ленинский и Свердловский. В каждый район отгружено по 75 тонн, организованы склады.

По сообщению мэрии, "это только первая партия помощи от правительства КР".

Однако у рядовых сотрудников районных штабов возникает закономерный вопрос: почему правительство не выделяет "живые деньги" для помощи малоимущим? Ведь малоимущие, получив деньги наличными или на банковские карточки, сами могут определить, как этими деньгами распорядиться!

А пока сотрудникам районных штабов (в большинстве своем обычным клеркам – "белым воротничкам") приходится выступать и в роли грузчиков, и экспедиторов, и шоферов. Не лучший вариант в режиме всеобщей самоизоляции.


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URL: https://www.vb.kg/386797
Теги:
Азиз Суракматов, гуманитарная помощь, Ленинский район, Октябрьский район, Первомайский район, Свердловский район, эпидемия, Бишкек, мэрия
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Комментарии
Все Сможем
03.04.2020, 11:56
Карма: +2
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Комментариев: 23

Мама что у нас на завтрак

Мука детишки

Мама что у нас на обед

Мука детишки

Мама что у нас на ужин

Мука детишки

Пусть сами сядут и мукой живут

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