Роза Отунбаева с пенсии выделит миллион сомов в поддержку медиков

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева выделит миллион сомов из своей пенсии в поддержку медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил Фонд "Инициатива Розы Отунбаевой".

"Врачи, рискуя своими жизнями, работают на передовой и спасают наших граждан. И Роза Исаковна, выделив средства из своей пенсии, решила таким образом поддержать врачей. Также экс-президент, пользуясь своим авторитетом, проводила переговоры, чтобы из других стран отправили экспресс-тесты в Кыргызстан. Но, к сожалению, из-за приостановки авиасообщения и необходимости заключения официальных соглашений этот вопрос не решился",- говорится в сообщении фонда.

Также отмечается, что и другие пенсионеры фонда перечислят свою месячную пенсию в поддержку медработников.