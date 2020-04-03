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Роза Отунбаева с пенсии выделит миллион сомов в поддержку медиков

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- Оксана Гут
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Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева выделит миллион сомов из своей пенсии в поддержку медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил Фонд "Инициатива Розы Отунбаевой".

"Врачи, рискуя своими жизнями, работают на передовой и спасают наших граждан. И Роза Исаковна, выделив средства из своей пенсии, решила таким образом поддержать врачей. Также экс-президент, пользуясь своим авторитетом, проводила переговоры, чтобы из других стран отправили экспресс-тесты в Кыргызстан. Но, к сожалению, из-за приостановки авиасообщения и необходимости заключения официальных соглашений этот вопрос не решился",- говорится в сообщении фонда.

Также отмечается, что и другие пенсионеры фонда перечислят свою месячную пенсию в поддержку медработников.


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URL: https://www.vb.kg/386801
Теги:
пенсии, Кыргызстан, медики, коронавирус, Роза Отунбаева
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Комментарии
вопрос
03.04.2020, 12:32

Легко быть щедрым, когда ты богатый пенсионер?

0
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Жалоба модератору
Кыргыз
03.04.2020, 13:56

Америка наверно сказала(приказала)?

0
Цитировать
Жалоба модератору
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