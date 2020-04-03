Маматаев: Президентская форма правления не выгодна прежде всего партбоссам

Референдум по поводу формы правления в Кыргызстане необходимо провести, чтобы народ, наконец, уже сделал свой выбор. Пришло время либо парламенту, либо президенту взять на себя ответственность за происходящее в стране. Об этом редакции VB.KG заявил лидер одной из политически партий Улукбек Маматаев.

По его словам, депутату Курманкулу Зулушеву, как и всем гражданам, надоел бардак в стране, когда никто ни за что не отвечает.

- Мы в прошлом году на Курултае также конкретный вопрос ставили - какое правление нам нужно: президентское или парламентское? Наша страна считается парламентско-президентской, но все полномочия по факту есть только у главы государства. При этом, он не несет персональной ответственности. Неважно кто, Зулушев или кто-то другой должен был проявить такую инициативу. Так дальше жить уже не нельзя, - сказал Маматаев.

Политик высказал свою точку зрения, кому выгодна президентская, а кому – парламентская форма правления.

- В парламентской стране депутаты выбирают премьер-министра, и он полностью за все отвечает. В этом плане президента уже нет. Это я к тому, что есть человек, который за все несет ответственность. Если премьер-министр не оправдал доверия, то партия, которая его выдвинула, уже себя скомпрометировала перед своими избирателями. А у нас что происходит? Премьер-министра выбрали, а всех министров выдвигают фракции. То есть нет системности в той же борьбе за экономику. Премьер-министр ставит одну задачу, а министр может ее игнорировать, так как его выдвинула фракция. Он больше перед ней подотчетен. В случае чего крайним остается только премьер-министр. Согласитесь, это же полный бардак, - отметил он.

Президентская же форма правления не выгодна в первую очередь партийным боссам, продолжил собеседник редакции.

- Они тогда, как это делается сегодня, уже не смогут делать свой бизнес. На выборах все кандидаты скидываются ему по значительной сумме и потом уже идет этот торг. Кто-то из них получает мандат, а кто-то министерский портфель. Их не устроит, что при президентской форме правления глава государства отвечает за все, и он же формирует команду. Пора уже все расставить на свои места, либо пусть президент за все отвечает, либо парламент. Того же Зулушева сейчас начали уже некоторые обвинять, что он лоббирует президентскую форму правления конкретно под нынешнего главу государства. Но я так думаю, что он, как и многие кыргызстанцы, хочет конкретики и эффективности. Сколько раз было референдумов, но ни разу у народа не спросили, в какой стране ты хочешь жить. На этот раз пусть народ сам сделает выбор – в какой стране он хочет жить. Даже денег на это лишних не надо. Во время голосования за депутатов можно в бюллетенях поставить еще один вопрос: какую форму правления ты предпочитаешь? Таким образом мы будем уже знать мнение народа, - добавил он.

Напомним, накануне, 1 апреля, депутат Курманкул Зулушев инициировал проведение референдума, на котором у кыргызстанцев планируется спросить, какую форму правления они предпочитают: президентскую или парламентскую.