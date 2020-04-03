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За что "уволили" Алтынай Омурбекову – мнения депутатов

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- Бакыт Басарбек
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Увольнение высокопоставленных чиновников за ситуацию с коронавирусом в стране вызвала неоднозначные обсуждения среди кыргызстанцев в соцсетях. Если за теперь уже бывшего главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева мало кто заступился, то у экс-вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой нашлись сторонники, которые убеждены, что ее сняли несправедливо.

Совбез уже дал пояснения, по какой причине уволились "по собственному желанию" вышеназванные чиновники. Если в случае с бывшим главой Минздрава говорится, что он вовремя не оснастил лаборатории и медиков всеми необходимыми средствами, то с бывшим вице-премьер-министром все намного сложнее. Ведь Алтынай Омурбекова по сути руководила работой Республиканского штаба по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции в страну, который в свою очередь был наделен широкими полномочиями.

Как работал этот штаб кыргызстанцы смогли воочию убедиться. На сегодняшний день мы имеем 130 зараженных коронавирусом. Хотя еще в начале этого года Омурбеков распортовала об успехах работы штаба и что страна готова к защите от эпидемии, а в случае и с проникновением, то к надлежащему лечению. Правда, действительность оказалось несколько иной.

Так, по данным Совбеза, "в связи с безответственным подходом Омурбековой к своим обязанностям проводимая работа государственных органов по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны была неэффективной".

"В частности, республиканский штаб под руководством вице-премьер-министра должен был организовать работу всех специализированных лабораторий в полную мощь, в том числе мобильных, обеспечить их необходимым запасом тест-систем, реагентов и расходных материалов к ним.

Полностью оснастить все контрольно-пропускные пункты необходимыми средствами защиты и выявления случаев заражения новым коронавирусом, в том числе стационарными и портативными тепловизорами;

Установить обязательное медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по месту их проживания;

Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. А также обеспечить всех медиков всеми необходимыми средствами защиты", - говорится в сообщении Совета безопасности.

В общем время у республиканского штаба было предостаточно, аж с января месяца. За это время вице-премьер-министр провела немало брифингов и заседаний, на которых убеждала кыргызстанцев не паниковать, так как страна, по ее словам, готова к нашествию эпидемии.

Поддержал критику президента в адрес руководимого Алтынай Омурбековой Республиканского штаба и депутат Кожобек Рыспаев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Конечно есть ответственность и Омурбековой в том числе. Мы же все убедились, как велась работу и к какому результату это привело. Ведь они еще в январе докладывали, что готовы, но теперь выясняется, что они просто не справились. Каждый министр и тем более вице-премьер-министр должны нести ответственность, а у нас обычно никто ни за что не отвечает. После карантина мы проведем более тщательный разбор,- сказал нардеп.

Его коллега по парламенту Евгения Строкова ранее в разговоре с VB.KG и вовсе высказала мнение, что чиновников уволили за саботаж.

- Создавать видимость работы и работать – это разные вещи. Они (Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев) говорили много пустых слов, которые не совпадали с делом о готовности системы здравоохранения к вызовам. И ведь никто не просил от них невозможного, никто не ставил сверхзадач. Вполне можно было заранее обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками и костюмами. Можно было помещать прибывших из хаджа на карантин и выявлять у них заболевание, не подвергая других людей заражению. Но, эта работа была не выполнена. Это можно назвать саботажем. Я не хочу даже думать, зачем это было сделано. Неужели ради политических и партийных интересов поставили под удар здоровье нации? Но я уверена, что сложившаяся ситуация – не случайность, - сказала она.

Напомним, 1 апреля, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.


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URL: https://www.vb.kg/386815
Теги:
Кожобек Рыспаев, Алтынай Омурбекова, Строкова Евгения, увольнение, Кыргызстан, совбез, коронавирус
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